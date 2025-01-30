Экс-сотрудник Минсельхоза в Свердловской области останется в СИЗО

Posted 30 января, 07:20
Published 30 января, 07:20
Modified 30 января, 07:22
Updated 30 января, 07:22
Правозащитник Крупского подавал апелляцию в суд, чтобы избрать подзащитному другую меру пресечения, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.
В инстанции рассмотрели материалы данного дела и не стали удовлетворять обращение. Крупский будет находиться в изоляторе до 23 февраля текущего года.
Напомним, бывшему свердловскому депутату Павлу Мякишеву изменили меру пресечения на домашний арест. Он обвиняется в участии в коррупционной деятельности.