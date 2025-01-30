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Posted 30 января, 07:20

Published 30 января, 07:20

Modified 30 января, 07:22

Updated 30 января, 07:22

Экс-сотрудник Минсельхоза в Свердловской области останется в СИЗО

Экс-сотрудник Минсельхоза в Свердловской области останется в СИЗО

30 января 2025, 07:20
Фото: 1MI.
Суд в Екатеринбурге оставил в СИЗО бывшего сотрудника местного Минсельхоза Игоря Крупского, который обвиняется в выращивании конопли в железнодорожных контейнерах.

Правозащитник Крупского подавал апелляцию в суд, чтобы избрать подзащитному другую меру пресечения, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.

В инстанции рассмотрели материалы данного дела и не стали удовлетворять обращение. Крупский будет находиться в изоляторе до 23 февраля текущего года.

Напомним, бывшему свердловскому депутату Павлу Мякишеву изменили меру пресечения на домашний арест. Он обвиняется в участии в коррупционной деятельности.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Свердловская область#Суд#Минсельхоз#Апелляция#СИЗО#Конопля#Екатеринбург#Мера пресечения
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