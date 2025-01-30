Электроколяски, гардеробная и окна: на что ушли 30 «депутатских миллионов» в Тагиле

Владимир Иванов посодействовал в приобретении техники для «Тагил-ТВ» (100 тысяч рублей), передал 50 тысяч на оплату материалов все той же гардеробной стойки, а также за счет его депутатского миллиона провели три мероприятия в ГДМ — каждое по 50 тысяч рублей. Средства программы также ушли на издание книги о тагильском живописце Николае Корзнякове» (100 тысяч) и на издание книги стихов С. П. Горбунова (50 тысяч). Такая же сумма направилась в «Музей памяти воинов-тагильчан, погибших в локальных войнах планеты» на покупку жалюзи (туда же вложился и Сергей Бурлай, о котором мы рассказываем далее).