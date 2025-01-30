Электроколяски, гардеробная и окна: на что ушли 30 «депутатских миллионов» в Тагиле

Posted 30 января, 11:06
Published 30 января, 11:06
Modified 30 января, 11:21
Updated 30 января, 11:21
Каждый из 25 депутатов мог распоряжаться суммой в 1,2 миллиона рублей. Народные избранники собирали заявки управлений и отделов администрации города и распределяли по ним суммы, выделенные из городского бюджета.
Этих денег хватило на 241 мероприятие в 159 объектах города. По информации пресс-службы городской думы Нижнего Тагила, по традиции самое большое число заявок было у управления образования — 20,5 миллиона рублей. Второе место у управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики — 4,7 миллиона. Далее управление культуры и 3,1 миллиона рублей. Управление городским хозяйством попросило всего 250 тысяч, управление социальных программ и семейной политики — 125 тысяч рублей.
Отметим, что каждый депутат в подавляющем большинстве помог детским садам и школам в замене окон, ремонте и приобретении различного инвентаря. Однако были и статьи расходов, которые можно упомянуть отдельно.
Алексей Балыбердин, представляющий округ №1, вложил 50 тысяч рублей в издание книги в честь 90-летия со дня образования Тагилстроевского района. Также он направил еще 50 тысяч рублей на тиражирование настольной игры «Сказы дедушки Музея».
Депутат округа №2 Гаджи Абдулов вложился в проведение молодежных мероприятий в ГДМ (50 тысяч). Для клуба туристов «Азимут» он приобрел туристическое снаряжение на сумму 150 тысяч. Его коллега, представитель округа №2 Дмитрий Скоропупов оплатил материалы для гардеробной стойки в «Молодежном театре», который, кстати, в конце 2024 года был открыт после капремонта. Еще 100 тысяч думец направил в СШОР «Спутник» на приобретение лыжероллеров. Добавим, зачастую спортивным учреждениям приходится обращаться в мэрию за помощью в покупке оборудования.
Ирина Артамонова, округ №4, также оплатила гардеробную стойку в молодежном театре (50 тысяч рублей) и еще 50 тысяч направила в ГДМ на проведение мероприятий для юных тагильчан.
Спикер думы и представитель округа №5 Вадим Раудштейн также той же суммой, что и коллеги, посодействовал в оснащении гардероба Нового молодежного театра, а еще дал 50 тысяч на ремонт в консультационном пункте в МКУ «Служба правовых отношений» на Вагонке.
Еще один депутат, вложившийся в оснащение театральной гардеробной, — Сергей Лавров из округа №6. Также он 200 тысяч передал детской художественной школе №2, где этими средствами оплатили ремонт помещения для детей с ОВЗ. В клубе «Азимут» на средства «депутатского 1,2 миллиона» купили строительные и лакокрасочные материалы (100 тысяч).
В Новом молодежном театре показали, как выглядит гардеробная, на которую направлены средства из депутатского миллиона. Об этом мы рассказали в отдельном материале.
Андрей Давыдов из округа №7 также дал деньги на стойку в театре и на проведение событий в ГДМ — это обошлось в 100 тысяч рублей.
Владимир Иванов посодействовал в приобретении техники для «Тагил-ТВ» (100 тысяч рублей), передал 50 тысяч на оплату материалов все той же гардеробной стойки, а также за счет его депутатского миллиона провели три мероприятия в ГДМ — каждое по 50 тысяч рублей. Средства программы также ушли на издание книги о тагильском живописце Николае Корзнякове» (100 тысяч) и на издание книги стихов С. П. Горбунова (50 тысяч). Такая же сумма направилась в «Музей памяти воинов-тагильчан, погибших в локальных войнах планеты» на покупку жалюзи (туда же вложился и Сергей Бурлай, о котором мы рассказываем далее).
Сергей Бурлай из округа №9 выделил 100 тысяч на нужды автомотосекции ГДДЮТ, а также 140 тысяч на мероприятия этого дворца творчества. Еще 100 тысяч ушли на приобретение микшерного пульта и микрофонов в дом культуры на Сухоложском, а в Центральную библиотеку на 50 тысяч приобрели конструкции для помещения посетителей с ОВЗ. 70 тысяч рублей из депутатского миллиона ушли на участие в фестивалях ребят из «Дворца национальных культур». Интересно, что 30 тысяч рублей Бурлай передал Музею-заповеднику «Горнозаводской Урал» на реставрацию картины неизвестного художника «Возвращение блудного сына», созданной в первой половине 19-го века.
Депутат Никита Беркутов дал 300 тысяч филиалу №3 Центральной библиотеки на замену системы отопления и текущий ремонт. В детскую школу искусств №2 на 270 тысяч купили видеокамеру, МФУ, проекторы, ноутбук и экран. Также благодаря вложению в размере 150 тысяч, установили малые архитектурные формы на улице Каспийская, д. 27б.
За счет миллиона Елены Городиловой из округа №11 в Школе гребного слалома и водного туризма был проведен ремонт в душевых. А в спортшколе «Авиатор» появился инвентарь для настольного тенниса.
Народный избранник Станислав Зыкин, приобрел для Дворца национальных культур надувную сцену, стоимостью 100 тысяч рублей. Еще он помог «Тагил-ТВ» (60 тысяч) и ГДМ (29 тысяч).
Еще один депутат, не отказавший «Тагил-ТВ», — Сергей Овсянников, представляющий округ №13 (100 тысяч). На 300 в ДК «Юбилейный приобрели сценический линолеум», а в спортшколе «Высокогорец» на 200 тысяч отремонтировали входную группу стадиона.
300 тысяч рублей Андрея Шерстобитова ушли в спортшколу «Тагилстрой» на закупку спортивной формы для участия в соревнованиях. 100 тысяч направлены на приобретение оконных блоков в музей искусств и столько же в клуб туристов «Азимут» на покупку снаряжения.
Виктор Стариков, посодействовал в приобретении печи в Серебрянском филиале Центральной городской библиотеки — 63 тысячи. На 80 тысяч в Детскую школу искусств №1 приобрели оборудование, что позволило новому филиалу получить лицензию.
Депутат Галина Масликова, дала ДК «Юбилейный» 70 тысяч рублей на приобретение звукового оборудования. Еще 110 тысяч было потрачено на печать книги для музея ИЗО.
Ирина Пудовкина выделила из своего депутатского миллиона 550 тысяч на нужды территориальных администраций Висимо-Уткинска, Чащино и Антоновский. Еще на 100 тысяч приобрели туристическое оборудование и снаряжения.
Депутат от 18-го округа Марина Кибардина 100 тысяч вложила в реставрацию картины «Возвращение блудного сына» музея-заповедника. Также на ее средства закупили строительные материалы для ремонта пола в филиале №12 Центральной городской библиотеки.
200 тысяч Дмитрия Костенникова отправились в СШОР «Юпитер» на приобретение светодиодных светильников. Среди расходов «миллиона» Дениса Корякина (округ №20) — 80 тысяч на туристическое оборудование для клуба туристов «Азимут». Константин Миронов выделил 250 тысяч на оконные блоки для филиала №15 городской библиотеки по адресу Карла Либкнехта, 19. Юлия Ефименко 200 тысяч выделила на приобретение инвентаря для отделения парашютного спорта школы «Авиатор». Туда же средства вложил и Константин Шведов — 125 тысяч для отделения пулевой стрельбы.
Павел Колпаков выделил миллион на покупку электроколясок для секции инклюзивного футбола в спортивной адаптивной школе им. М. Лысовой. Римма Ильина, помимо традиционных статей расхода, выделила деньги на разработку и печать буклета для музея «Солнечная береста», а также 145 тысяч направила на приобретение звукового оборудования в дом учителя.
Ежегодно народные избранники получают возможность потратить по миллиону рублей (теперь — 1,2 миллиона) из резервного фонда бюджета города. Этот проект администрация Нижнего Тагила финансирует много лет, а депутаты таким образом исполняют наказы избирателей. Формально, это перераспределение средств в одном и том же бюджете. Если муниципальное учреждение обращается к депутату, то средства расходуются из «депутатского» миллиона и не учитываются в другой программе.