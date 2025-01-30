Электросамокатчик в Екатеринбурге сбил 80-летнюю пенсионерку, сломав ей бедро

Posted 30 января, 09:25
Published 30 января, 09:25
Modified 30 января, 09:27
Updated 30 января, 09:27
В Екатеринбурге водитель электросамоката, потеряв контроль над своим транспортным средством, совершил наезд на 81-летнюю пенсионерку. Это произошло в июне прошлого года на улице Куйбышева. После столкновения виновник покинул место столкновения, оставив пожилую женщину с тяжелыми травмами: переломами бедра и плеча, а также рваными ранами головы. Эксперты оценили состояние здоровья пенсионерки как тяжелое, и женщина долго не могла перемещаться без посторонней помощи.
Пострадавшая обратилась в прокуратуру Октябрьского района, где ей помогли подать исковое заявление о возмещении морального ущерба. Районный суд присудил пострадавшей компенсацию суммой в 500 тысяч рублей. Однако судебное решение пока не вступило в законную силу, и прокуратура намерена следить за исполнением этого акта, сообщает прокуратура Свердловской области.
Этот случай вновь поднял вопросы о безопасности использования электросамокатов в городах. Хотя они удобны для быстрого перемещения, их водители должны осознавать свою ответственность перед другими участниками дорожного движения, особенно перед уязвимыми группами населения, такими как пенсионеры.