Электросамокатчик в Екатеринбурге сбил 80-летнюю пенсионерку, сломав ей бедро

В Екатеринбурге водитель электросамоката, потеряв контроль над своим транспортным средством, совершил наезд на 81-летнюю пенсионерку. Это произошло в июне прошлого года на улице Куйбышева. После столкновения виновник покинул место столкновения, оставив пожилую женщину с тяжелыми травмами: переломами бедра и плеча, а также рваными ранами головы. Эксперты оценили состояние здоровья пенсионерки как тяжелое, и женщина долго не могла перемещаться без посторонней помощи.