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Posted 30 января, 09:25

Published 30 января, 09:25

Modified 30 января, 09:27

Updated 30 января, 09:27

Электросамокатчик в Екатеринбурге сбил 80-летнюю пенсионерку, сломав ей бедро

Электросамокатчик в Екатеринбурге сбил 80-летнюю пенсионерку, сломав ей бедро

30 января 2025, 09:25
Водитель электросамоката в Екатеринбурге сбил пенсионерку, причинив ей переломы и другие травмы, после чего скрылся. Суд обязал его выплатить пострадавшей компенсацию в 500 тысяч рублей.

В Екатеринбурге водитель электросамоката, потеряв контроль над своим транспортным средством, совершил наезд на 81-летнюю пенсионерку. Это произошло в июне прошлого года на улице Куйбышева. После столкновения виновник покинул место столкновения, оставив пожилую женщину с тяжелыми травмами: переломами бедра и плеча, а также рваными ранами головы. Эксперты оценили состояние здоровья пенсионерки как тяжелое, и женщина долго не могла перемещаться без посторонней помощи.

Пострадавшая обратилась в прокуратуру Октябрьского района, где ей помогли подать исковое заявление о возмещении морального ущерба. Районный суд присудил пострадавшей компенсацию суммой в 500 тысяч рублей. Однако судебное решение пока не вступило в законную силу, и прокуратура намерена следить за исполнением этого акта, сообщает прокуратура Свердловской области.

Этот случай вновь поднял вопросы о безопасности использования электросамокатов в городах. Хотя они удобны для быстрого перемещения, их водители должны осознавать свою ответственность перед другими участниками дорожного движения, особенно перед уязвимыми группами населения, такими как пенсионеры.

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