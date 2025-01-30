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Posted 30 января, 16:03

Published 30 января, 16:03

Modified 30 января, 16:05

Updated 30 января, 16:05

Говядина продолжает дорожать в Свердловской области

Говядина продолжает дорожать в Свердловской области

30 января 2025, 16:03
Фото: 1MI.
Говядина и творог стали самыми подорожавшими продуктами в Свердловской области. Статистика предоставлена с 20 по 27 января 2025 года.

Так, килограмм говядины можно было купить за 634 рубля, а по данным на 20 января он стоил 620 рублей (+2,24%). Творог такой же массы подорожал в регионе до 493,49 рубля (+2,16%).

Литр молока обходился свердловчанам в 88,09 рубля (+0,28%). А вот сливочное масло и куриные яйца немного подешевели, до 1 191,6 рубля (-0,03%) и 111,17 рубля (-0,26%) соответственно.

Что касается овощей, то цены на них за неделю значительно не изменились. Примечательно, что наконец-то после Нового года в Свердловской области снизилась стоимость огурцов и помидоров, выяснила редакция TagilCity.ru.

Напомним, что Свердловская область вошла в топ-20 регионов России по самому большому росту цен в 2024 году.

В Свердловской области производитель молочной продукции рассказал о росте цен
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