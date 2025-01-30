Говядина продолжает дорожать в Свердловской области

Posted 30 января, 16:03
Published 30 января, 16:03
Modified 30 января, 16:05
Updated 30 января, 16:05
Так, килограмм говядины можно было купить за 634 рубля, а по данным на 20 января он стоил 620 рублей (+2,24%). Творог такой же массы подорожал в регионе до 493,49 рубля (+2,16%).
Литр молока обходился свердловчанам в 88,09 рубля (+0,28%). А вот сливочное масло и куриные яйца немного подешевели, до 1 191,6 рубля (-0,03%) и 111,17 рубля (-0,26%) соответственно.
Что касается овощей, то цены на них за неделю значительно не изменились. Примечательно, что наконец-то после Нового года в Свердловской области снизилась стоимость огурцов и помидоров, выяснила редакция TagilCity.ru.
Напомним, что Свердловская область вошла в топ-20 регионов России по самому большому росту цен в 2024 году.