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Posted 30 января, 11:29

Published 30 января, 11:29

Modified 30 января, 11:31

Updated 30 января, 11:31

Из стиралки выйдут литры грязи: 1 стакан средства в барабан — машинка опять как новая

Из стиралки выйдут литры грязи: 1 стакан средства в барабан — машинка опять как новая

30 января 2025, 11:29
Фото: Изображение Midjourney.
Рубрика
Дом и сад
Чистить стиральную машинку дома просто, экономично и безопасно, если использовать правильные средства. Уксус, сода и вода — это настоящее «убойное» трио против грязи, известкового налета и микробов, которые селятся внутри.

Вы когда-нибудь чувствовали неприятный запах после стирки или замечали пятна плесени в барабане? Все дело в плохом уходе. Если не чистить машинку регулярно, то белье после стирки будет оставаться грязным и приобретет неприятный аромат. Предлагаем вашему вниманию простое и дешевое средство, которое вернет вашей стиралке первозданную чистоту.

Для начала в барабан нужно залить 1 стакан уксуса 9%. Затем следует приготовить чистящий раствор, смешав ½ стакана пищевой соды и ½ стакана воды, — такой совет дают эксперты портала krasnoyarskmedia.ru.

Если уксуса под рукой нет, используйте лимонную кислоту — она тоже хорошо справляется с известковым налетом.

Запустите машинку без белья на самом горячем режиме стирки. Не забудьте и про фильтр: его нужно открутить и промыть под проточной водой, чтобы удалить остатки грязи. После стирки еще раз включите машинку на коротком цикле с чистой водой либо поставьте дополнительное полоскание, чтобы убрать запах уксуса.

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Рекомендуется проводить такую «генеральную уборку» раз в месяц, особенно если вы стираете на низких температурах.

Некоторые хозяйки используют белизну, чтобы прочистить и продезинфицировать машинку изнутри. Однако средство содержит хлор, который разъедает резиновые уплотнители. Это может привести к утечке воды или даже поломке барабана. Кроме того, при нагревании белизна выделяет хлорные пары, которые токсичны. Вдыхание таких паров может вызвать головокружение, кашель или аллергические реакции. Вот почему от использования белизны лучше отказаться.

Ранее эксперты рассказали, как вернуть белизну ванной с помощью лимонной кислоты и средства для мытья посуды.

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