Из стиралки выйдут литры грязи: 1 стакан средства в барабан — машинка опять как новая

Некоторые хозяйки используют белизну, чтобы прочистить и продезинфицировать машинку изнутри. Однако средство содержит хлор, который разъедает резиновые уплотнители. Это может привести к утечке воды или даже поломке барабана. Кроме того, при нагревании белизна выделяет хлорные пары, которые токсичны. Вдыхание таких паров может вызвать головокружение, кашель или аллергические реакции. Вот почему от использования белизны лучше отказаться.