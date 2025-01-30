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Posted 30 января, 16:28

Published 30 января, 16:28

Modified 30 января, 16:30

Updated 30 января, 16:30

На Балакинской в Нижнем Тагиле из трубы забил горячий фонтан

Из трубы бьет фонтан: на Тагилстрое произошла очередная коммунальная авария

30 января 2025, 16:28
Фото: Изображение Midjourney.

На Балакинской в Нижнем Тагиле из трубы забил горячий фонтан

В Нижнем Тагиле очередная труба не выдержала испытание зимой — на улице Балакинской забил фонтан.

Кадры новой коммунальной аварии на Тагилстрое опубликовал паблик «Инцидент Нижний Тагил».

Очередной коммунальный коллапс… на этот раз напротив мебельной фабрики на Тагилстрое, улица Балакинская, — поделился кадрами очевидец.

Напомним, что в середине января в Нижнем Тагиле из-за прорыва трубы залило водой дорогу на ГГМ. А 23 января кипятком залило многоэтажный дом — до этого люди неоднократно предупреждали управляющую компанию о проблемах с коммуникациями.

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#Дарья Бобровицкая#Нижний Тагил#ЖКХ#Отопление#Коммунальная авария#Прорыв трубы#Екатеринбург
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