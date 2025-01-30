Из трубы бьет фонтан: на Тагилстрое произошла очередная коммунальная авария

Напомним, что в середине января в Нижнем Тагиле из-за прорыва трубы залило водой дорогу на ГГМ. А 23 января кипятком залило многоэтажный дом — до этого люди неоднократно предупреждали управляющую компанию о проблемах с коммуникациями.