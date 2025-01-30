Из трубы бьет фонтан: на Тагилстрое произошла очередная коммунальная авария

Posted 30 января, 16:28
Published 30 января, 16:28
Modified 30 января, 16:30
Updated 30 января, 16:30
Кадры новой коммунальной аварии на Тагилстрое опубликовал паблик «Инцидент Нижний Тагил».
Очередной коммунальный коллапс… на этот раз напротив мебельной фабрики на Тагилстрое, улица Балакинская, — поделился кадрами очевидец.
Напомним, что в середине января в Нижнем Тагиле из-за прорыва трубы залило водой дорогу на ГГМ. А 23 января кипятком залило многоэтажный дом — до этого люди неоднократно предупреждали управляющую компанию о проблемах с коммуникациями.