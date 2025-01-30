Как педагог с Урала Наталья Саблина стала звездой Первого канала

Наталья родилась в Екатеринбурге и росла довольно слабым ребенком. Поэтому едва она чуть подросла, родители отдали ее в группу здоровья — чтобы девочка стала закаляться и перестала часто болеть. Ребята в группе занимались в том числе и на катке. И маленькая Наташа быстро освоила азы фигурного катания, элементарную технику и фигуры. Но вскоре занятия пришлось оставить, так как учеба становилась все сложнее, и на любимое увлечение уже не хватало времени.