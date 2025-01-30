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Posted 30 января, 15:42

Published 30 января, 15:42

Modified 30 января, 15:44

Updated 30 января, 15:44

Как педагог с Урала Наталья Саблина стала звездой Первого канала

Как педагог с Урала Наталья Саблина стала звездой Первого канала

30 января 2025, 15:42
Фото: Изображение Midjourney. Как педагог с Урала Наталья Саблина стала звездой Первого канала
Стартовало шоу «Народный Ледниковый период», в котором с этого сезона могут участвовать не только знаменитости, но и обычные россияне. И почти с первых дней фавориткой публики стала Наталья Саблина, педагог из Свердловской области. Рассказываем историю необычной конкурсантки.

На коньках с детства

Наталья родилась в Екатеринбурге и росла довольно слабым ребенком. Поэтому едва она чуть подросла, родители отдали ее в группу здоровья — чтобы девочка стала закаляться и перестала часто болеть. Ребята в группе занимались в том числе и на катке. И маленькая Наташа быстро освоила азы фигурного катания, элементарную технику и фигуры. Но вскоре занятия пришлось оставить, так как учеба становилась все сложнее, и на любимое увлечение уже не хватало времени.

Наталья Саблина еще в детстве быстро освоила азы фигурного катания, элементарную технику и фигуры
Наталья Саблина еще в детстве быстро освоила азы фигурного катания, элементарную технику и фигуры. Фото: 1MI

По окончании школы Наталья поступила в Уральский политехнический институт на радиотехнический факультет. А получив диплом в 1981 году, осталась там же преподавать на кафедре радиоэлектронных систем. Всю жизнь Наталья Григорьевна посвятила педагогике и любимым студентам. Даже официально выйдя пенсию, она продолжает работать в УрФУ, преподает информатику и программирование, но и о полюбившемся хобби не забывает.

Даже официально выйдя пенсию, Наталья Саблина продолжает работать в УрФУ, преподает информатику и программирование
Даже официально выйдя пенсию, Наталья Саблина продолжает работать в УрФУ, преподает информатику и программирование. Фото: 1MI

Вернулась на лед в 50 лет

Только спустя десятки лет Наталья Григорьевна вновь встала на коньки и вновь стала осваивать лед.

«Незадолго до своего 50-летия я подумала, что надо заняться спортом. У нас в вузе профсоюз организовывал разные занятия для женщин: аэробика, йога, калланетика, степ-аэробика и другие женские активности. Я все перепробовала, но меня хватало максимум на два месяца. А фигурное катание как-то зацепило, очень сильно зацепило. Сейчас я занимаюсь во взрослых любителях», — рассказала Наталья.

У фигуристов-любителей тоже есть свои соревнования как на местном, так и на международном уровнях. Наталья не раз принимала участие в таких состязаниях, и ее мастерство было удостоено почетных наград. На родине Саблина стала завсегдатаем ежегодных соревнований «Русская зима». Побывала и за границей: на международных соревнованиях по фигурному катанию в Германии, а также Всемирных зимних играх мастеров в Австрии, откуда привезла сразу золото и серебро.

«Я участвовала в разных, в том числе международных соревнованиях. Перед пандемией выступала на Всемирных зимних играх мастеров, это как Олимпиада, но среди возрастных любителей. Это было в Инсбруке, событие невероятное, столько было стран!» — с восторгом рассказывает Наталья.
Наталья в качкестве фигуриста-любтеля не раз принимала участие в соревнования как на местном, так и на международном уровнях, и ее мастерство было удостоено почетных наград
Наталья в качкестве фигуриста-любтеля не раз принимала участие в соревнования как на местном, так и на международном уровнях, и ее мастерство было удостоено почетных наград. Фото: Изображение Midjourney

«Народный Ледниковый»

Тяга ко всему новому привела Наталью Саблину в проект «Народный Ледниковый». Сначала он стартовал в формате Всероссийского турнира для взрослых спортсменов-любителей. В феврале 2024 году екатеринбурженка успешно выступила в финале в паре с Алексеем Тамеевым — номер им ставил сам Илья Авербух. А уже осенью продюсер пригласил Наталью принять участие в телеверсии проекта «Народный Ледниковый». Традиционное шоу в этом году собрало на льду не только звездных любителей, но и обычных граждан нашей страны.

Сначала спортсменка испугалась и уже хотела отказаться от участия, но сын уговорил ее поехать и попробовать свои силы. Да и самой Наталье было интересно увидеть, как создается ее любимая передача.

«Я смотрю этот проект с самого первого выпуска. Меня всегда поражало, как это делается, как берутся непрофессионалы, почти без навыков, и ставятся такие замечательные номера, которые захватывают дух и которые можно смотреть. То есть для меня это была как ну фантастика, волшебство. И очень хотелось посмотреть на эту изнутри», — говорит Саблина в интервью газете «Жизнь».
В феврале 2024 году Наталья Саблина успешно выступила в финале Всероссийского турнира для взрослых спортсменов-любителей в паре с Алексеем Тамеевым
В феврале 2024 году Наталья Саблина успешно выступила в финале Всероссийского турнира для взрослых спортсменов-любителей в паре с Алексеем Тамеевым. Фото: Сайт фестиваля Ильи Авербуха WinterFest

После успешного прохождения кастингов Наталью Григорьевну поставили в пару с… Алексеем Ягудиным. Екатеринбурженка рассказала, как она нашла контакт с олимпийским чемпионом, которого сначала немного побаивалась.

«Ну, во-первых, он одиночник, во-вторых, он достаточно резкий. У него юмор не всегда мягкий. Поэтому такой был небольшой ступор. А когда мы стали с ним кататься, я поняла, что лучшего партнера просто представить невозможно», — признается участница телешоу.

Первое же совместное выступление Натальи и Алексея произвело фурор на шоу. Судьи единогласно выразили свои симпатии необычному дуэту. А про Наталью сказали: «Родилась новая звезда фигурного катания». Дело в том, что Наталья Григорьевна не побоялась и пошла на верхнюю поддержку, что в ее возрасте довольно-таки рискованно.

«Я не успела ни испугаться, ни спросить, что за поддержка. Он меня схватил, перевернул и туда наверх поднял. И я, ну раз уж я все равно там наверху, я натянула со всех сил руки и ноги. Все сказали: „Отлично!“. Вот так образовалась эта поддержка», — рассказала Саблина.

Ягудин в свою очередь тоже доволен партнершей. «Чудесница моя Наталья импровизирует по ходу выступления! Просто душа поет», — сказал Ягудин в эфире шоу «Народный Ледниковый».

Наталья Саблина и Алексей Ягудин
Наталья Саблина и Алексей Ягудин — «Скрипач на крыше». Мюзиклы. Народный Ледниковый период. Фрагмент выпуска от 11.01.2025
Наталья Саблина и Алексей Ягудин — «Скрипач на крыше». Мюзиклы. Народный Ледниковый период. Фрагмент выпуска от 11.01.2025
Наталья Саблина и Алексей Ягудин — «Скрипач на крыше». Мюзиклы. Народный Ледниковый период. Фрагмент выпуска от 11.01.2025
Наталья Саблина и Алексей Ягудин. Фото: 1tv.ru/Юрий Феклистов

В родном университете болеют за педагога. «Старший преподаватель нашего радиофака Наталья Саблина участвует в шоу „Народный Ледниковый период“ в паре с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным», — такое сообщение появилось в телеграм-канале УрФУ. Хотя вернее сказать, что вся Свердловская область болеет за свою землячку, которая уже стала народной любимицей.

В родном университете Натальи Саблиной УрФУ болеют за педагога
В родном университете Натальи Саблиной УрФУ болеют за педагога. Фото: ТГ-канал УрФУ
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