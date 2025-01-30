Как похудеть после 50: секреты из книг западных диетологов

Метаболизм, как уже сказано выше, со временем меняется. С возрастом мы сжигаем примерно на 250 калорий меньше в день. Поэтому, если вы продолжите питаться так же, как в начале 2000-х, и не увеличите физическую нагрузку, вы неизбежно наберете вес, говорит доктор медицинских наук, диетолог Кэти Ферраро. Сегодня в сети без труда можно найти онлайн-калькуляторы расчета калорий. Этот удобный инструмент предлагает вам ввести показатели своего роста, веса, возраст, уровень физической активности, чтобы рассчитать, сколько калорий вам нужно употреблять регулярно, чтобы похудеть за установленный период времени.