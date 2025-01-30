Картофель по-деревенски выиграл гонку: уникальный рецепт — фри больше не покупают

Posted 30 января, 13:48
Published 30 января, 13:48
Modified 30 января, 13:50
Updated 30 января, 13:50
Простой, ароматный и такой уютный — картофель по-деревенски с паприкой, куркумой, майораном и молотым чесноком легко станет вашим любимым гарниром или главным блюдом. Этот рецепт не только приятно удивит вас своей гармонией вкусов, но и порадует простотой приготовления.
Вам понадобятся следующие продукты:
Картофель тщательно промойте, можно с кожицей — она добавит деревенского шарма и хруста. Разрежьте клубни на крупные дольки одинакового размера, чтобы они запекались равномерно. Картошку по-деревенски предварительно можно бланшировать: залить кипятком и поварит 3-4 минуты. Так она быстрее запечется, будет более мягкой и сочной внутри.
Далее в отдельной миске соедините паприку, куркуму, майоран, молотый чеснок, соль и перец. Добавьте масло и перемешайте смесь до состояния маринада. Выложите дольки картофеля в глубокую миску, залейте подготовленным маринадом и аккуратно перемешайте, чтобы каждый кусочек был покрыт равномерно.
Разогрейте духовку до 200°C, выложите картофель на противень, предварительно застеленный пергаментом, и отправьте на 35-40 минут. Через 20 минут переверните дольки, чтобы они равномерно зарумянились.
Готовый картофель подавайте с любимыми соусами, свежей зеленью или просто так, как самостоятельное блюдо.
Картошка по-деревенски идеально сочетается с любыми соусами: кетчупом, чесночным, сметанным или сырным. Подайте ее как самостоятельное блюдо или в качестве гарнира — гости останутся в восторге! — рекомендуют эксперты-кулинары портала «Правда.ру».
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