Картофель по-деревенски выиграл гонку: уникальный рецепт — фри больше не покупают

Картофель тщательно промойте, можно с кожицей — она добавит деревенского шарма и хруста. Разрежьте клубни на крупные дольки одинакового размера, чтобы они запекались равномерно. Картошку по-деревенски предварительно можно бланшировать: залить кипятком и поварит 3-4 минуты. Так она быстрее запечется, будет более мягкой и сочной внутри.