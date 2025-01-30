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Posted 30 января, 13:48

Published 30 января, 13:48

Modified 30 января, 13:50

Updated 30 января, 13:50

Картофель по-деревенски выиграл гонку: уникальный рецепт — фри больше не покупают

Картофель по-деревенски выиграл гонку: уникальный рецепт — фри больше не покупают

30 января 2025, 13:48
Фото: Изображение Midjourney.
Рубрика
Еда и напитки
Картошка по-деревенски — это простое, но очень вкусное блюдо, которое давно завоевало популярность. Румяные ломтики, запеченные до золотистой корочки и приправленные специями, подходят к любому столу — картофель фри окончательно проиграл битву.

Простой, ароматный и такой уютный — картофель по-деревенски с паприкой, куркумой, майораном и молотым чесноком легко станет вашим любимым гарниром или главным блюдом. Этот рецепт не только приятно удивит вас своей гармонией вкусов, но и порадует простотой приготовления.

Вам понадобятся следующие продукты:

  • Картофель — 1 кг;
  • растительное или оливковое масло — 4 столовые ложки;
  • паприка — 1 чайная ложка;
  • куркума — 1 чайная ложка;
  • молотый майоран — 1 чайная ложка;
  • соль — ½ чайной ложки.
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Картофель тщательно промойте, можно с кожицей — она добавит деревенского шарма и хруста. Разрежьте клубни на крупные дольки одинакового размера, чтобы они запекались равномерно. Картошку по-деревенски предварительно можно бланшировать: залить кипятком и поварит 3-4 минуты. Так она быстрее запечется, будет более мягкой и сочной внутри.

Далее в отдельной миске соедините паприку, куркуму, майоран, молотый чеснок, соль и перец. Добавьте масло и перемешайте смесь до состояния маринада. Выложите дольки картофеля в глубокую миску, залейте подготовленным маринадом и аккуратно перемешайте, чтобы каждый кусочек был покрыт равномерно.

Разогрейте духовку до 200°C, выложите картофель на противень, предварительно застеленный пергаментом, и отправьте на 35-40 минут. Через 20 минут переверните дольки, чтобы они равномерно зарумянились.

Фото: Изображение Midjourney

Готовый картофель подавайте с любимыми соусами, свежей зеленью или просто так, как самостоятельное блюдо.

Картошка по-деревенски идеально сочетается с любыми соусами: кетчупом, чесночным, сметанным или сырным. Подайте ее как самостоятельное блюдо или в качестве гарнира — гости останутся в восторге! — рекомендуют эксперты-кулинары портала «Правда.ру».

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