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Posted 30 января, 14:11

Published 30 января, 14:11

Modified 30 января, 14:13

Updated 30 января, 14:13

Когда сеять перец на рассаду и причем здесь полнолуние: ответ эксперта удивил

Когда сеять перец на рассаду и причем здесь полнолуние: ответ эксперта удивил

30 января 2025, 14:11
Фото: 1MI.
Рубрика
Дом и сад
Трудно представить летний салат или зимние заготовки без сладкого перца. Этот овощ обладает ярким вкусом и несомненной пользой. Однако, чтобы рассада была крепкой, а плоды крупными, важно знать точные сроки высадки семян.

Выбор времени посадки зависит от нескольких факторов: климатические условия, сортовая принадлежность и, конечно же, желаемое время сбора урожая. В среднем высаживать семена на рассаду начинают за 60–80 дней до переноса растений в открытый грунт.

Вот на такие сроки высадки рассады на участке предлагает ориентироваться опытный дачник, автор канала «На даче у деда Егора»:

  • Юг России (Краснодар, Ставрополь) — конец апреля — начало мая.
  • Средняя полоса (Москва, Тула, Воронеж) — середина мая.
  • Сибирь и Урал — конец мая — начало июня.
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Влияние климата на сроки

Таким образом, если вы живете на юге, посадка семян на рассаду начинается раньше — уже в конце января или начале февраля. Но в средней полосе лучше подождать до середины февраля или даже начала марта. А в холодных регионах, таких как Урал и Сибирь, сеять перец рекомендуется ближе к концу зимы, чтобы рассада не перерастала до высадки.

Как выбрать день для посева?

Многие огородники ориентируются на лунный календарь. Так, для уже готовой рассады перца благоприятны дни растущей Луны. Это помогает росткам активно тянуться вверх, набирая силу перед пересадкой. Но если речь идет о посадке семян, то тут все наоборот — лучше выбрать дни убывающей Луны, когда энергия направлена к корням и способствует укоренению зернышка.

А вот в полнолуние, по словам деда Егора, ничего сажать и сеять вообще не нужно — земля должна отдыхать.

Ранее эксперты поделились лайфхаками, как выбрать качественные семена на рассаду и отсеять пустышки.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Урожай#Семена#Юг россии#Сибирь#Урал#Лунный календарь#Дом и сад#КЦ#Садоводство#Перец#Полнолуние
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