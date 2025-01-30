Когда сеять перец на рассаду и причем здесь полнолуние: ответ эксперта удивил

Posted 30 января, 14:11
Published 30 января, 14:11
Modified 30 января, 14:13
Updated 30 января, 14:13
Выбор времени посадки зависит от нескольких факторов: климатические условия, сортовая принадлежность и, конечно же, желаемое время сбора урожая. В среднем высаживать семена на рассаду начинают за 60–80 дней до переноса растений в открытый грунт.
Вот на такие сроки высадки рассады на участке предлагает ориентироваться опытный дачник, автор канала «На даче у деда Егора»:
Таким образом, если вы живете на юге, посадка семян на рассаду начинается раньше — уже в конце января или начале февраля. Но в средней полосе лучше подождать до середины февраля или даже начала марта. А в холодных регионах, таких как Урал и Сибирь, сеять перец рекомендуется ближе к концу зимы, чтобы рассада не перерастала до высадки.
Многие огородники ориентируются на лунный календарь. Так, для уже готовой рассады перца благоприятны дни растущей Луны. Это помогает росткам активно тянуться вверх, набирая силу перед пересадкой. Но если речь идет о посадке семян, то тут все наоборот — лучше выбрать дни убывающей Луны, когда энергия направлена к корням и способствует укоренению зернышка.
А вот в полнолуние, по словам деда Егора, ничего сажать и сеять вообще не нужно — земля должна отдыхать.
Ранее эксперты поделились лайфхаками, как выбрать качественные семена на рассаду и отсеять пустышки.