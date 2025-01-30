Когда сеять перец на рассаду и причем здесь полнолуние: ответ эксперта удивил

Таким образом, если вы живете на юге, посадка семян на рассаду начинается раньше — уже в конце января или начале февраля. Но в средней полосе лучше подождать до середины февраля или даже начала марта. А в холодных регионах, таких как Урал и Сибирь, сеять перец рекомендуется ближе к концу зимы, чтобы рассада не перерастала до высадки.