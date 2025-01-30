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Posted 30 января, 08:59

Published 30 января, 08:59

Modified 30 января, 09:01

Updated 30 января, 09:01

Мама умершей школьницы в Екатеринбурге предположила, от чего она могла скончаться

Мама умершей школьницы в Екатеринбурге предположила, от чего она могла скончаться

30 января 2025, 08:59
Фото: 1MI.
Мать умершей девочки из Екатеринбурга высказала предположение о том, что стало причиной смерти ее дочери.

По словам мамы девочки, подростки, которые находились с ней в подъезде, рассказали, что употребляли газ. Несколько лет назад их уже ловили за подобным занятием. Однако тогда школьница сказала, что ее заставили его употреблять, пишет «КП-Екатеринбург».

Кроме того, женщина рассказала, что дочь находилась на домашнем обучении после того, как не смогла сдать ОГЭ по обществознанию и не оказалась в 10 классе. Официально причина смерти пока не установлена.

Напомним, ЧП произошло в подъезде дома в районе Эльмаша. У подростка в какой-то момент начались судороги и пошла пена изо рта, а затем она скончалась.

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