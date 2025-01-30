Мама умершей школьницы в Екатеринбурге предположила, от чего она могла скончаться

По словам мамы девочки, подростки, которые находились с ней в подъезде, рассказали, что употребляли газ. Несколько лет назад их уже ловили за подобным занятием. Однако тогда школьница сказала, что ее заставили его употреблять, пишет «КП-Екатеринбург».