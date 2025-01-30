Мама умершей школьницы в Екатеринбурге предположила, от чего она могла скончаться

Posted 30 января, 08:59
Published 30 января, 08:59
Modified 30 января, 09:01
Updated 30 января, 09:01
По словам мамы девочки, подростки, которые находились с ней в подъезде, рассказали, что употребляли газ. Несколько лет назад их уже ловили за подобным занятием. Однако тогда школьница сказала, что ее заставили его употреблять, пишет «КП-Екатеринбург».
Кроме того, женщина рассказала, что дочь находилась на домашнем обучении после того, как не смогла сдать ОГЭ по обществознанию и не оказалась в 10 классе. Официально причина смерти пока не установлена.
Напомним, ЧП произошло в подъезде дома в районе Эльмаша. У подростка в какой-то момент начались судороги и пошла пена изо рта, а затем она скончалась.