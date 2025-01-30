Месячник защитников Отечества пройдет в Нижнем Тагиле

В рамках подготовки к проведению месячника защитников Отечества в Нижнем Тагиле администрация города приняла ряд решений по улучшению гражданско-патриотической работы среди молодежи. Одним из ключевых аспектов является утверждение плана мероприятий, который включает различные активности для вовлечения подростков и молодых людей в процесс патриотического воспитания. В частности, план предусматривает проведение тематических лекций, выставок, спортивных соревнований и культурных мероприятий, посвященных истории страны и ее героям. Особое внимание уделят СМИ и тому, как о мероприятиях расскажут на повестке.