Месячник защитников Отечества пройдет в Нижнем Тагиле

Posted 30 января, 11:05
Published 30 января, 11:05
Modified 30 января, 11:07
Updated 30 января, 11:07
В рамках подготовки к проведению месячника защитников Отечества в Нижнем Тагиле администрация города приняла ряд решений по улучшению гражданско-патриотической работы среди молодежи. Одним из ключевых аспектов является утверждение плана мероприятий, который включает различные активности для вовлечения подростков и молодых людей в процесс патриотического воспитания. В частности, план предусматривает проведение тематических лекций, выставок, спортивных соревнований и культурных мероприятий, посвященных истории страны и ее героям. Особое внимание уделят СМИ и тому, как о мероприятиях расскажут на повестке.
Администрация города также призвала руководство предприятий и общественников принять активное участие в реализации месячника. Это будет способствовать созданию единой платформы для взаимодействия различных структур общества в вопросах патриотического воспитания. Деньги на все запланированные мероприятия будут выделяться из средств, предусмотренных в сметах соответствующих отраслей на 2025 год.
Контроль за выполнением данного постановления возложен на заместителя главы администрации города по социальной политике Валерия Сурова. Срок контроля установлен до 15 апреля 2025 года.
Ранее в Нижнем Тагиле прошел первый молодежный форум, где обсудили разные сферы волонтерской работы: от экологии до патриотизма и социальной помощи.