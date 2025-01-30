Музейные экспонаты Нижнего Тагила предстанут в 3D-копиях

Posted 30 января, 08:38
Published 30 января, 08:38
Modified 30 января, 08:40
Updated 30 января, 08:40
Это станет возможным благодаря технологическому партнёрству Нижнетагильского Центра цифрового образования « IT-куб» и музея-заповедника, участвующих во втором конкурсе на предоставление президентского гранта по реализации проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий в 2025 году.
Результатом проекта станет инклюзивная тактильная выставка «Демидовы-основатели горнозаводской промышленности на Урале». Благодаря проекту к музейной культуре смогут приобщиться не только незрячие и слабовидящие люди, но и все любители истории. Как это станет возможным? Об этом узнали представители местных СМИ, в том числе корреспондент TagilCity.ru, побывавшие в краеведческом музее.
О значимости совместного проекта рассказали кандидат исторических наук, руководитель ЦЦО «IT-куб» Марина Гонцова, сотрудник научно-методического центра музея Алёна Гильчина, педагог дополнительного образования ГДДТЮ Андрей Ермаков, представивший также своих воспитанников Сергея Ковткова и Кирилла Кизилова.
Это наиболее опытные мои воспитанники, — подчеркнул Андрей Ермаков. — В ГДДТЮ они занимаются более пяти лет, неоднократно участвовали во всероссийских соревнованиях, а Сергей Ковтков — ещё и в финале чемпионата мира по робототехнике.
Этим ребятам доверили начальный, ответственный этап — сканирование экспонатов. В конце прошлого года они уже отсканировали в музее-заповеднике скелет мамонтёнка и создали его 3Д-макет. А перед представителями местных СМИ они сканировали фоторамку из каслинского литья. Сканер и другое современное оборудование, кстати, было предоставлено в ходе реализации федерального проекта «Цифровизация образовательной среды» нацпроекта «Образование».
Как пояснили ребята, на сканирование этого экспоната надо около часа. Сканер при этом сделает тысячи фотографий. Чем больше их, точек изображения, тем лучше будет копия экспоната. Понятно, что с музейными экспонатами надо обращаться осторожно, бережно. Да и при настройке сканера, его работе, много нюансов, в том числе с экспонатами выставки из червлёного металла. Вот и осваиваются ребята на новом месте, готовятся к сканированию флюгер — стрелы с датой 1725 годом пуска Демидовского железоделательного завода в Нижнем Тагиле, герба рода Демидовых и сигнальной пушки. В планах сканирование макетов заводских построек, пристани на Чусовой и т. д.
После 3Д-сканирования в ЦЦО « IT-куб», который находится в ГДДТЮ, подготовят цифровые модели и проведут 3Д-печать полимерных прототипов (уменьшенных реплик музейных объектов). На этих этапах работы будут задействованы и другие группы обучающихся. Детей, таким образом, приобщат к музейной культуре, истории горнозаводской промышленности на Урале.
Что в итоге получится? Результатов их работы с нетерпением ждут все, кто хочет прикоснуться, в прямом и переносном смысле этого слова, к истории родного края, к копиям музейных экспонатов.