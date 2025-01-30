Музейные экспонаты Нижнего Тагила предстанут в 3D-копиях

Как пояснили ребята, на сканирование этого экспоната надо около часа. Сканер при этом сделает тысячи фотографий. Чем больше их, точек изображения, тем лучше будет копия экспоната. Понятно, что с музейными экспонатами надо обращаться осторожно, бережно. Да и при настройке сканера, его работе, много нюансов, в том числе с экспонатами выставки из червлёного металла. Вот и осваиваются ребята на новом месте, готовятся к сканированию флюгер — стрелы с датой 1725 годом пуска Демидовского железоделательного завода в Нижнем Тагиле, герба рода Демидовых и сигнальной пушки. В планах сканирование макетов заводских построек, пристани на Чусовой и т. д.