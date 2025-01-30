Мужчина на станции в Свердловской области пытался незаконно продать охотничий нож

Posted 30 января, 05:21
Published 30 января, 05:21
Modified 30 января, 05:23
Updated 30 января, 05:23
По словам задержанного, он нашел нож в лесу в 2018 году. Он забрал его себе и несколько лет хранил, а недавно решил его продать через интернет за пять тысяч рублей, рассказали в пресс-службе региональной транспортной полиции.
Мужчина договорился с покупателем о встрече, однако на станции его задержали правоохранители. В отношении него возбуждено уголовное дело за незаконный сбыт оружия. Ему избрали меру пресечения в виде обязательства о явке.
Напомним, в Свердловской области задержали бывшего мэра Тавды за нарушения правил охоты.