tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 января, 05:21

Published 30 января, 05:21

Modified 30 января, 05:23

Updated 30 января, 05:23

Мужчина на станции в Свердловской области пытался незаконно продать охотничий нож

Мужчина на станции в Свердловской области пытался незаконно продать охотничий нож

30 января 2025, 05:21
Фото: Уральская транспортная полиция.
62-летнего жителя Свердловской области задержали на станции Лесная Волчанка за незаконную попытку продажи ножа.

По словам задержанного, он нашел нож в лесу в 2018 году. Он забрал его себе и несколько лет хранил, а недавно решил его продать через интернет за пять тысяч рублей, рассказали в пресс-службе региональной транспортной полиции.

Мужчина договорился с покупателем о встрече, однако на станции его задержали правоохранители. В отношении него возбуждено уголовное дело за незаконный сбыт оружия. Ему избрали меру пресечения в виде обязательства о явке.

Напомним, в Свердловской области задержали бывшего мэра Тавды за нарушения правил охоты.

Пассажиры в Кольцово пытались незаконно провезти более 59 млн в 2024 году
Узнать подробнее
Читайте также:
Житель Каменска-Уральского брал деньги за получение водительских прав и исчезалЗлоумышленники в Шале ограбили мужчину и угрожали ему убийствомМужчина в Екатеринбурге останется в СИЗО за интимную переписку со школьницей
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Свердловская область#Полиция#Уголовное дело#ЧП#Продажа#18+#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика