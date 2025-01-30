Основатели Kronung Group рассказали о планах на 2025 год

Строительство жилых комплексов усложнилось после отмены льготных ипотечных программ в России. Однако Шраге и Найда оптимистично смотрят на перспективы своего первого крупного жилого проекта в Новогорелове. Они указали, что объект ориентирован на более высокие стандарты качества: невысокая этажность, привлекательная архитектура, стильные холлы и благоустроенная территория с игровыми и спортивными зонами. При этом квартиры предлагаются по рыночным ценам.