Основатели Kronung Group рассказали о планах на 2025 год

Posted 30 января, 13:48
Published 30 января, 13:48
Modified 30 января, 13:48
Updated 30 января, 13:48
С точки зрения Игнатия Найды, для девелоперов прошедший год был непростым. Повышение ключевой ставки уменьшает доступность жилья для покупателей, затрудняя продажу готовых объектов. Также происходят изменения на рынке земельных участков, что влияет на политику банков в отношении кредитования под залог земли. Об этом пишет ko.ru.
В таких условиях строительные компании вынуждены искать нестандартные решения для увеличения продаж. Несмотря на сложности, Kronung Group продолжает успешно развиваться на рынке жилой недвижимости. По словам генерального директор Филиппа Шраге, для компании важным событием 2024 года стало начало строительства жилого комплекса «Кронунг ЮГ» в Новогорелове. Компания активно работает и в сегменте коммерческой недвижимости, заключив контракты на возведение двух торговых центров в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Несмотря на высокие депозитные ставки, Kronung Group продолжает работы в сегменте торговых объектов. Филипп Шраге подчеркнул, что коммерческая недвижимость представляет собой долгосрочную инвестицию с периодом окупаемости от 5 до 10 лет. Он уверен, что в будущем спрос на торговые площади хорошего качества увеличится.
Строительство жилых комплексов усложнилось после отмены льготных ипотечных программ в России. Однако Шраге и Найда оптимистично смотрят на перспективы своего первого крупного жилого проекта в Новогорелове. Они указали, что объект ориентирован на более высокие стандарты качества: невысокая этажность, привлекательная архитектура, стильные холлы и благоустроенная территория с игровыми и спортивными зонами. При этом квартиры предлагаются по рыночным ценам.
Основатели Kronung Group также рассказали о планах на 2025 год. Они собираются запустить закрытые паевые фонды, предлагая частным инвесторам с капиталом от 500 тысяч рублей возможность инвестировать в торговую недвижимость. Управление фондами будет осуществляться специализированной управляющей компанией.
Вдобавок Kronung Group работает над несколькими жилыми проектами, включая два многоквартирных дома бизнес-класса и поселок из 200 домов и 100 таунхаусов.
Отдельно стоит отметить социальную активность Kronung Group: компания уже построила детский сад на 105 мест в Санкт-Петербурге.