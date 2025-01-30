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Posted 30 января, 09:58

Published 30 января, 09:58

Modified 30 января, 10:00

Updated 30 января, 10:00

Открытие «Чижикеа» от «Чижика» стало российским ответом IKEA

Открытие «Чижикеа» от «Чижика» стало российским ответом IKEA

30 января 2025, 09:58
Фото: Официальный сайт «Чижика».
Магазины сети «Чижик» запустили новый бренд товаров для дома «Чижикеа», вдохновленный IKEA, с похожим логотипом и слоганом, работающим с теми же производителями.

Сеть магазинов «Чижик» представила свой новый бренд товаров для дома под названием «Чижикеа». Товары «Чижикеа» уже появились на полках магазинов по всей стране, включая Челябинск.

Дизайн нового бренда вызывает ассоциации со знаменитым шведским гигантом IKEA. Логотип «Чижикеа» выполнен в овальной форме и использует фирменные цвета «Чижика». На первый взгляд может показаться, что это просто копия известного европейского бренда, но есть одна интересная деталь — вместо знака зарегистрированной торговой марки на логотипе «Чижикеа» изображен символ сети «Чижик», сообщает ИА «Курс дела».

Однако сходство с IKEA не ограничивается лишь внешним видом. Даже слоган на сайте «Чижика» перекликается с известным девизом ритейлера: «Есть идея? Чижикеа!». Более того, компания открыто заявляет, что работает с теми же производителями, которые ранее сотрудничали с IKEA.

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