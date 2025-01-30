Открытие «Чижикеа» от «Чижика» стало российским ответом IKEA

Однако сходство с IKEA не ограничивается лишь внешним видом. Даже слоган на сайте «Чижика» перекликается с известным девизом ритейлера: «Есть идея? Чижикеа!». Более того, компания открыто заявляет, что работает с теми же производителями, которые ранее сотрудничали с IKEA.