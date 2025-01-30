tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 января, 15:23

Published 30 января, 15:23

Modified 30 января, 15:25

Updated 30 января, 15:25

Пассажирка не могла уехать с автовокзала Нижнего Тагила из-за неверного расписания

Пассажирка не могла уехать с автовокзала Нижнего Тагила из-за неверного расписания

30 января 2025, 15:23
Фото: 1MI.
Перевозчик из Нижнего Тагила «Тагилавтосервис» предоставил недостоверные данные об отправлении автобуса с городского автовокзала в Нижнюю Салду. И получил предостережение.

В Роспотребнадзор Свердловской области обратилась гражданка с жалобой. По ее словам, при намерении воспользоваться перевозкой по маршруту №109 (Нижний Тагил — Нижняя Салда), она не смогла этого сделать, так как перевозчик указал неверную информацию о расписании автобуса.

По законодательству, исполнитель обязан своевременно предоставлять потребителям достоверную информацию об услугах, чтобы граждане могли их правильно выбрать.

По обращению была проведена проверка, направлен запрос в Ространснадзор. Затем, 24 декабря 2024 года, на автовокзале состоялось контрольно-надзорное мероприятие по соблюдению обязательных требований. В итоге ООО «Фирма ТАС» получило предостережение, выяснила редакция TagilCity.ru.

Напомним, что этот же тагильский перевозчик получил предостережение за падение пассажира в автобусе при ДТП.

Автобусный перевозчик заморозил на остановке директора тагильского автовокзала
Узнать подробнее
Читайте также:
Компания-перевозчик в Екатеринбурге накопила 32 штрафа за отсутствие автобусовЖенщина в Екатеринбурге отсудила у дорожников и перевозчика более 200 тысяч за травмуПеревозчик в Нижнем Тагиле попался на выплате зарплаты водителям ниже МРОТ
#Евгения Сафина#Общество#Транспорт#Нижний Тагил#Эксклюзив#Проверка#Автобус#Перевозчик#Водитель#Расписание#Пассажир#Екатеринбург#Предостережение
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика