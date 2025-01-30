Пассажирка не могла уехать с автовокзала Нижнего Тагила из-за неверного расписания

В Роспотребнадзор Свердловской области обратилась гражданка с жалобой. По ее словам, при намерении воспользоваться перевозкой по маршруту №109 (Нижний Тагил — Нижняя Салда), она не смогла этого сделать, так как перевозчик указал неверную информацию о расписании автобуса.