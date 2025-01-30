Пассажирка не могла уехать с автовокзала Нижнего Тагила из-за неверного расписания

Posted 30 января, 15:23
Published 30 января, 15:23
Modified 30 января, 15:25
Updated 30 января, 15:25
В Роспотребнадзор Свердловской области обратилась гражданка с жалобой. По ее словам, при намерении воспользоваться перевозкой по маршруту №109 (Нижний Тагил — Нижняя Салда), она не смогла этого сделать, так как перевозчик указал неверную информацию о расписании автобуса.
По законодательству, исполнитель обязан своевременно предоставлять потребителям достоверную информацию об услугах, чтобы граждане могли их правильно выбрать.
По обращению была проведена проверка, направлен запрос в Ространснадзор. Затем, 24 декабря 2024 года, на автовокзале состоялось контрольно-надзорное мероприятие по соблюдению обязательных требований. В итоге ООО «Фирма ТАС» получило предостережение, выяснила редакция TagilCity.ru.
Напомним, что этот же тагильский перевозчик получил предостережение за падение пассажира в автобусе при ДТП.