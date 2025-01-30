Под Нижним Тагилом организуют сбор гуманитарной помощи бойцам СВО

Posted 30 января, 08:37
Published 30 января, 08:37
Modified 30 января, 08:39
Updated 30 января, 08:39
Жители Горноуральского ГО организовали сбор помощи бойцам СВО, которые штурмуют территории Украины. Сейчас военнослужащие больше всего нуждаются в спальных мешках, которые можно принести в здание Администрации Горноуральского ГО во второй кабинет, сообщается в сообществе ВКонтакте «Подслушано ПГТ. Горноуральский-Лая».
Кроме того, военным можно передать хлопковые носки и футболки, а также нижнее и нательное белье. Любая, даже казалось бы незначительная, помощь будет значима для бойцов.
Ранее в музее Нижнего Тагила создали выставку памяти участников СВО.