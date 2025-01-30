tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 января, 08:37

Published 30 января, 08:37

Modified 30 января, 08:39

Updated 30 января, 08:39

Под Нижним Тагилом организуют сбор гуманитарной помощи бойцам СВО

Под Нижним Тагилом организуют сбор гуманитарной помощи бойцам СВО

30 января 2025, 08:37
Фото: 1MI.
Военнослужащие на передовой нуждаются в спальных мешках, футболках, носках, и белье. Принести эти вещи можно в здание Администрации Горноуральского ГО.

Жители Горноуральского ГО организовали сбор помощи бойцам СВО, которые штурмуют территории Украины. Сейчас военнослужащие больше всего нуждаются в спальных мешках, которые можно принести в здание Администрации Горноуральского ГО во второй кабинет, сообщается в сообществе ВКонтакте «Подслушано ПГТ. Горноуральский-Лая».

Кроме того, военным можно передать хлопковые носки и футболки, а также нижнее и нательное белье. Любая, даже казалось бы незначительная, помощь будет значима для бойцов.

Ранее в музее Нижнего Тагила создали выставку памяти участников СВО.

Похоронят на Аллее Славы: в Ревде попрощаются с бойцом СВО Сергеем Ивановым
Узнать подробнее
Читайте также:
Мать получит выплаты: пропавший боец из Березовского официально признан погибшимВ Свердловской области простятся с погибшим на СВО бывшим сотрудником колонии ИК-54Десантник из Тагила поздравил бойцов на передовой в «Голубом огоньке»
#Агата Королева#Общество#Нижний Тагил#Свердловская область#Помощь#Администрация#Горноуральский#Носки#Военнослужащие#Гуманитарная помощь#Екатеринбург#СВО#Передовая#Боец СВО#Зона СВО#Белье
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика