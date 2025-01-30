Под Нижним Тагилом организуют сбор гуманитарной помощи бойцам СВО

Жители Горноуральского ГО организовали сбор помощи бойцам СВО, которые штурмуют территории Украины. Сейчас военнослужащие больше всего нуждаются в спальных мешках, которые можно принести в здание Администрации Горноуральского ГО во второй кабинет, сообщается в сообществе ВКонтакте «Подслушано ПГТ. Горноуральский-Лая».