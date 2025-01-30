tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 января, 09:31

Published 30 января, 09:31

Modified 30 января, 09:33

Updated 30 января, 09:33

Поддельные уведомления о штрафах свердловчан: как избежать обмана

Поддельные уведомления о штрафах свердловчан: как избежать обмана

30 января 2025, 09:31
Фото: Изображение Midjourney.
В последние годы в Свердловской области участились случаи мошенничества с рассылкой фальшивых уведомлений о штрафах. Злоумышленники требуют оплату через СБП, угрожая арестом имущества. Важно помнить, что перед тем, как реагировать на подобные сообщения, необходимо тщательно проверить информацию.

Сделать это можно через официальные каналы, такие как «Госуслуги» или ФНС. Схемы с использованием ложных уведомлений о штрафах становятся все более распространенными. Обычно такие сообщения приходят через SMS или мессенджеры. Они могут содержать угрозы ареста имущества, если долг не будет погашен немедленно. Часто указывается конкретная сумма штрафа и предлагается перевести ее через СБП, чтобы ускорить процесс оплаты и якобы получить скидку за быструю реакцию.

Как распознать подделку?

Как же обезопасить себя и не стать жертвой обмана? Есть несколько признаков, которые помогут вам отличить настоящее уведомление от мошеннического:

Официальный источник. Настоящие уведомления о штрафах всегда отправляются государственными органами через официальные каналы связи, такие, как портал «Госуслуги», личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС или заказным письмом. Если вы получили сообщение вне этих каналов, стоит насторожиться.

QR-коды и ссылки. В поддельных уведомлениях часто используются QR-коды или ссылки для быстрой оплаты. Эти элементы могут вести на фишинговые сайты, которые собирают ваши личные данные или вынуждают вас совершить перевод средств мошенникам. Никогда не переходите по ссылкам из подозрительных сообщений!

Угрозы и давление. Настоящие государственные органы никогда не будут угрожать немедленным арестом имущества или другими жёсткими мерами без предварительного уведомления и предоставления возможности оспорить штраф. Мошенники же используют психологическое давление, чтобы заставить жертву действовать быстро и необдуманно.

Предложения скидок. Один из распространённых приемов — обещание скидки за быструю оплату. Например, вам может быть предложено заплатить меньшую сумму, если вы переведете деньги прямо сейчас через СБП. Это классический способ манипуляции, который заставляет людей принимать поспешные решения.

Сообщите о мошенничестве. Если вы подозреваете, что стали жертвой мошеннической схемы, незамедлительно обратитесь в правоохранительные органы. Напишите заявление в полицию, приложив все имеющиеся доказательства: скриншоты сообщений, квитанции, переписку.

Попытайтесь вернуть деньги. В случае, если вы уже перевели средства мошенникам, свяжитесь с банком и попросите заблокировать транзакцию. Чем быстрее вы отреагируете, тем больше шансов сохранить свои деньги.

Ранее журналисты TagilCity.ru выясняли, как защитить себя от телефонного мошенничества и избавиться от спама и подозрительных звонков.

Защищаемся от телефонных мошенников: как спастись от спама и подозрительных звонков
Узнать подробнее
Читайте также:
Женщина в Екатеринбурге перевела «брокерам» более 7 млнУченик из Екатеринбурга отдал 2,5 млн рублей родительских накоплений мошенникамЖитель Каменска-Уральского хотел инвестировать и отдал мошенникам более 1 млн рублей
#Артем Карнаухов#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Эксклюзив#Свердловская область#Полиция#Криминал#Мошенничество#Мошенники#Мошенник#Смс-мошенник#Мошенничество в интернете#Екатеринбург#Инцидент#СМС-мошенничество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика