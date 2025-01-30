Поддельные уведомления о штрафах свердловчан: как избежать обмана

Posted 30 января, 09:31
Published 30 января, 09:31
Modified 30 января, 09:33
Updated 30 января, 09:33
Сделать это можно через официальные каналы, такие как «Госуслуги» или ФНС. Схемы с использованием ложных уведомлений о штрафах становятся все более распространенными. Обычно такие сообщения приходят через SMS или мессенджеры. Они могут содержать угрозы ареста имущества, если долг не будет погашен немедленно. Часто указывается конкретная сумма штрафа и предлагается перевести ее через СБП, чтобы ускорить процесс оплаты и якобы получить скидку за быструю реакцию.
Как же обезопасить себя и не стать жертвой обмана? Есть несколько признаков, которые помогут вам отличить настоящее уведомление от мошеннического:
Официальный источник. Настоящие уведомления о штрафах всегда отправляются государственными органами через официальные каналы связи, такие, как портал «Госуслуги», личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС или заказным письмом. Если вы получили сообщение вне этих каналов, стоит насторожиться.
QR-коды и ссылки. В поддельных уведомлениях часто используются QR-коды или ссылки для быстрой оплаты. Эти элементы могут вести на фишинговые сайты, которые собирают ваши личные данные или вынуждают вас совершить перевод средств мошенникам. Никогда не переходите по ссылкам из подозрительных сообщений!
Угрозы и давление. Настоящие государственные органы никогда не будут угрожать немедленным арестом имущества или другими жёсткими мерами без предварительного уведомления и предоставления возможности оспорить штраф. Мошенники же используют психологическое давление, чтобы заставить жертву действовать быстро и необдуманно.
Предложения скидок. Один из распространённых приемов — обещание скидки за быструю оплату. Например, вам может быть предложено заплатить меньшую сумму, если вы переведете деньги прямо сейчас через СБП. Это классический способ манипуляции, который заставляет людей принимать поспешные решения.
Сообщите о мошенничестве. Если вы подозреваете, что стали жертвой мошеннической схемы, незамедлительно обратитесь в правоохранительные органы. Напишите заявление в полицию, приложив все имеющиеся доказательства: скриншоты сообщений, квитанции, переписку.
Попытайтесь вернуть деньги. В случае, если вы уже перевели средства мошенникам, свяжитесь с банком и попросите заблокировать транзакцию. Чем быстрее вы отреагируете, тем больше шансов сохранить свои деньги.
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