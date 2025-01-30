Поддельные уведомления о штрафах свердловчан: как избежать обмана

Сделать это можно через официальные каналы, такие как «Госуслуги» или ФНС. Схемы с использованием ложных уведомлений о штрафах становятся все более распространенными. Обычно такие сообщения приходят через SMS или мессенджеры. Они могут содержать угрозы ареста имущества, если долг не будет погашен немедленно. Часто указывается конкретная сумма штрафа и предлагается перевести ее через СБП, чтобы ускорить процесс оплаты и якобы получить скидку за быструю реакцию.