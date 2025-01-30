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Posted 30 января, 11:25

Published 30 января, 11:25

Modified 30 января, 11:27

Updated 30 января, 11:27

Предостережение получил тагильский перевозчик за падение пассажира в автобусе

Предостережение получил тагильский перевозчик за падение пассажира в автобусе

30 января 2025, 11:25
Фото: 1MI.
ООО «Фирма ТАС» из Нижнего Тагила после проведенной проверки получило предостережение по факту ДТП с автобусом, в котором пассажир получил травмы.

Известно, что авария по вине водителя случилась 15 декабря 2024 года. Проверка показала, что из-за пассажир упал и травмировался, выяснила редакция TagilCity.ru.

По законодательству, специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения, должен уметь контролировать выполнение мероприятий по предупреждению ДТП. Кроме того, перевозчики обязаны устранять причины дорожных аварий с участием их транспортных средств. В связи с этим ООО «Фирма ТАС» получило предостережение от Ространснадзора.

Напомним, что в декабре 2024 года два водителя маршрута №32 в Нижнем Тагиле не поделили дорогу, один из них врезался в столб. По словам очевидцев, в тот раз никто не пострадал.

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