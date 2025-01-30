Предостережение получил тагильский перевозчик за падение пассажира в автобусе

Posted 30 января, 11:25
Published 30 января, 11:25
Modified 30 января, 11:27
Updated 30 января, 11:27
Известно, что авария по вине водителя случилась 15 декабря 2024 года. Проверка показала, что из-за пассажир упал и травмировался, выяснила редакция TagilCity.ru.
По законодательству, специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения, должен уметь контролировать выполнение мероприятий по предупреждению ДТП. Кроме того, перевозчики обязаны устранять причины дорожных аварий с участием их транспортных средств. В связи с этим ООО «Фирма ТАС» получило предостережение от Ространснадзора.
Напомним, что в декабре 2024 года два водителя маршрута №32 в Нижнем Тагиле не поделили дорогу, один из них врезался в столб. По словам очевидцев, в тот раз никто не пострадал.