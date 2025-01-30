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Posted 30 января, 03:29

Published 30 января, 03:29

Modified 30 января, 03:31

Updated 30 января, 03:31

Родителей дошкольников в Екатеринбурге призвали сдавать светильники и линолеумы

Родителей дошкольников в Екатеринбурге призвали сдавать светильники и линолеумы

30 января 2025, 03:29
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге с родителей дошкольников в детском саду решили собирать стройматериалы для участников СВО.

По словам мамы одного из детей, воспитательница прислала в родительский чат информацию о сборе вещей на СВО и прикрепила перечень того, что нужно от родителей, пишет Е1.

В списке помимо консерв и одежды оказались различные стройматериалы: светильники, линолеум, пила, шуруповерт, краска, розетки, шпатели, выключатели и так далее.

Данный документ изначально предназначался начальнику Чкаловского района, а подписал его командир местной воинской части. Сообщается, что сбор организовали по запросу военных. При этом он является добровольным, рассказали в пресс-службе администрации района.

Напомним, в Нижнем Тагиле родителям учеников школы №33 показали дизайн-проект, по которому будет отремонтировано учебное учреждение.

В школах Екатеринбурга появятся два варианта меню
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#Елизавета Зиборова#Общество#Дошкольники#Родители#Воспитательница#Список#Военные#Екатеринбург#СВО
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