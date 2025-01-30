Родителей дошкольников в Екатеринбурге призвали сдавать светильники и линолеумы

Posted 30 января, 03:29
Published 30 января, 03:29
Modified 30 января, 03:31
Updated 30 января, 03:31
По словам мамы одного из детей, воспитательница прислала в родительский чат информацию о сборе вещей на СВО и прикрепила перечень того, что нужно от родителей, пишет Е1.
В списке помимо консерв и одежды оказались различные стройматериалы: светильники, линолеум, пила, шуруповерт, краска, розетки, шпатели, выключатели и так далее.
Данный документ изначально предназначался начальнику Чкаловского района, а подписал его командир местной воинской части. Сообщается, что сбор организовали по запросу военных. При этом он является добровольным, рассказали в пресс-службе администрации района.
Напомним, в Нижнем Тагиле родителям учеников школы №33 показали дизайн-проект, по которому будет отремонтировано учебное учреждение.