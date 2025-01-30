Сеть магазинов здорового питания в Екатеринбурге перестала работать

Магазины находились в Академическом районе, в центральной части города и в районе ВИЗа. 2 маркета перестали работать некоторое время назад, однако точка в центре уральской столицы еще функционировала. Однако, по словам очевидицы, в январе 2025 года и этот магазин перестал работать, пишет Е1.