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Posted 30 января, 04:20

Published 30 января, 04:20

Modified 30 января, 04:22

Updated 30 января, 04:22

Сеть магазинов здорового питания в Екатеринбурге перестала работать

Сеть магазинов здорового питания в Екатеринбурге перестала работать

30 января 2025, 04:20
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге закрылась торговая сеть Freshburg, где можно было купить продукты для здорового питания и лечебную косметику.

Магазины находились в Академическом районе, в центральной части города и в районе ВИЗа. 2 маркета перестали работать некоторое время назад, однако точка в центре уральской столицы еще функционировала. Однако, по словам очевидицы, в январе 2025 года и этот магазин перестал работать, пишет Е1.

Причина закрытия торговой точки не сообщается. Также неизвестно, действует ли интернет-магазин.

Напомним, в декабре минувшего года в населенном пункте в Талицком районе перестала работать единственная школа.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Закрытие#Магазины#Торговая сеть#Екатеринбург#Академический район#Здоровое питание
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