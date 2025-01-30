Тагильчанин отдал 850 тысяч рублей лже-сотруднику полиции

После этого мужчине позвонил якобы сотрудник полиции и сообщил об оформлении кредита в размере почти 850 тысяч рублей. Чтобы их защитить от злоумышленников, по словам звонившего, нужно было отправиться в столицу Среднего Урала и получить наличные. Следуя инструкциям сотрудника правоохранительных органов, мужчина сделал то, что от него просят, и после получения денежных средств, перевел их на продиктованный номер телефона.