Тагильчанин отдал 850 тысяч рублей лже-сотруднику полиции

Posted 30 января, 06:43
Published 30 января, 06:43
Modified 30 января, 06:45
Updated 30 января, 06:45
Тагильчанину поступил звонок от сотрудницы ПФР. Женщина на другом конце трубки утверждала, что мужчине нужен перерасчет в связи с ошибкой в вычислении его стажа работы. Чтобы записаться в Пенсионный фонд, женщина попросила назвать код из сообщения, что и сделал житель Нижнего Тагила, сообщает в пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».
После этого мужчине позвонил якобы сотрудник полиции и сообщил об оформлении кредита в размере почти 850 тысяч рублей. Чтобы их защитить от злоумышленников, по словам звонившего, нужно было отправиться в столицу Среднего Урала и получить наличные. Следуя инструкциям сотрудника правоохранительных органов, мужчина сделал то, что от него просят, и после получения денежных средств, перевел их на продиктованный номер телефона.
Позже мужчина осознал, что стал жертвой мошенников и обратился к настоящим сотрудникам полиции в отдел №21.