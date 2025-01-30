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Posted 30 января, 06:43

Published 30 января, 06:43

Modified 30 января, 06:45

Updated 30 января, 06:45

Тагильчанин отдал 850 тысяч рублей лже-сотруднику полиции

Тагильчанин отдал 850 тысяч рублей лже-сотруднику полиции

30 января 2025, 06:43
Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское».
Житель Нижнего Тагила стал жертвой телефонного мошенничества. Сначала ему позвонила сотрудница Пенсионного фонда, а потом работник полиции. Следуя инструкциям последнего, мужчина отправился в Екатеринбург, чтобы получить кредит размером в почти 850 тысяч рублей, и перевел эти деньги мошенникам.

Тагильчанину поступил звонок от сотрудницы ПФР. Женщина на другом конце трубки утверждала, что мужчине нужен перерасчет в связи с ошибкой в вычислении его стажа работы. Чтобы записаться в Пенсионный фонд, женщина попросила назвать код из сообщения, что и сделал житель Нижнего Тагила, сообщает в пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».

После этого мужчине позвонил якобы сотрудник полиции и сообщил об оформлении кредита в размере почти 850 тысяч рублей. Чтобы их защитить от злоумышленников, по словам звонившего, нужно было отправиться в столицу Среднего Урала и получить наличные. Следуя инструкциям сотрудника правоохранительных органов, мужчина сделал то, что от него просят, и после получения денежных средств, перевел их на продиктованный номер телефона.

Позже мужчина осознал, что стал жертвой мошенников и обратился к настоящим сотрудникам полиции в отдел №21.

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