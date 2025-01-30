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Posted 30 января, 09:28

Published 30 января, 09:28

Modified 30 января, 09:30

Updated 30 января, 09:30

Тагильские самбистки завоевали серебро на омской арене

Тагильские самбистки завоевали серебро на омской арене

30 января 2025, 09:28
Фото: Спортивная школа «Тагилстрой».
Сюжет
Гордость Нижнего Тагила
28 января 2025 года в Омске состоялись Всероссийские соревнования по самбо «Памяти В. С. Ощепкова», собравшие более 250 юных спортсменов со всех регионов России. Среди них две тагильские спортсменки — Дарья Муранова и Полина Пушкина. Обе девушки заняли второе место в своих весовых категориях.

Честь Нижнего Тагила защищали две девушки — Дарья Муранова и Полина Пушкина. Обе они представляли спортивную школу «Тагилстрой». Под руководством наставников Владимира Хворова и Дмитрия Поздеева, девочки подошли к турниру в отличной форме и с уверенностью в своих силах.

Дарья Муранова выступала в весовой категории до 37 килограммов и заняла почетное второе место. Полина Пушкина соревновалась в весе до 44 килограммов. Она также взяла серебро. Всего в соревнованиях приняли участие спортсмены из 12 регионов России.

Фото: Спортивная школа «Тагилстрой»

Ранее стало известно, что слаломисты из Нижнего Тагила, которые вошли в состав сборной России, взяли две медали на соревнованиях по гребле в Австралии.

Золото и серебро привезли тагильские гребцы с международного чемпионата Океании
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