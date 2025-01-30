Тагильские самбистки завоевали серебро на омской арене

Сюжет Гордость Нижнего Тагила

28 января 2025 года в Омске состоялись Всероссийские соревнования по самбо «Памяти В. С. Ощепкова», собравшие более 250 юных спортсменов со всех регионов России. Среди них две тагильские спортсменки — Дарья Муранова и Полина Пушкина. Обе девушки заняли второе место в своих весовых категориях.