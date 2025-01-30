Тагильские самбистки завоевали серебро на омской арене

Posted 30 января, 09:28
Published 30 января, 09:28
Modified 30 января, 09:30
Updated 30 января, 09:30
Честь Нижнего Тагила защищали две девушки — Дарья Муранова и Полина Пушкина. Обе они представляли спортивную школу «Тагилстрой». Под руководством наставников Владимира Хворова и Дмитрия Поздеева, девочки подошли к турниру в отличной форме и с уверенностью в своих силах.
Дарья Муранова выступала в весовой категории до 37 килограммов и заняла почетное второе место. Полина Пушкина соревновалась в весе до 44 килограммов. Она также взяла серебро. Всего в соревнованиях приняли участие спортсмены из 12 регионов России.
Ранее стало известно, что слаломисты из Нижнего Тагила, которые вошли в состав сборной России, взяли две медали на соревнованиях по гребле в Австралии.