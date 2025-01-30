«Театр начинается с вешалки»: в Новом молодежном театре рассказали о новой гардеробной

Наталия Мозжакова отметила, что для театра гардеробная, встречающая зрителей, играет важное значение. На оборудование гардероба для вновь открытого после капремонта театра ушло порядка 350 тысяч рублей: средства выделили 7 депутатов, работающих по округам Дзержинского района.