«Театр начинается с вешалки»: в Новом молодежном театре рассказали о новой гардеробной

Posted 30 января, 11:05
Published 30 января, 11:05
Modified 30 января, 11:07
Updated 30 января, 11:07
Наталия Мозжакова отметила, что для театра гардеробная, встречающая зрителей, играет важное значение. На оборудование гардероба для вновь открытого после капремонта театра ушло порядка 350 тысяч рублей: средства выделили 7 депутатов, работающих по округам Дзержинского района.
Театр начинается с вешалки, поэтому гардеробная стойка была для нас очень важным элементом, не столько мебели, сколько особого театрального символа. Компания, разрабатывающая проект, сделала технологию — внутри обязательно металлокаркас. Сама стойка сделана из МДФ и натурального дерева, шпонирована. Покрыта она высококачественным маслом. То, что видят наши зрители, попадая в театр, это настоящее дерево, его красивые волокна. Данная стойка прекрасно вписалась в наш интерьер. Низ отделан нержавеющим металлом, чтобы не сбить и не испачкать. Вешала наши мастера изготавливали сами. Гардероб для нас был важным элементом, — поделилась с редакцией TagilCity.ru Наталия Мозжакова, директор Нового Молодежного театра.
Строительство гардероба стало прекрасным подарком от администрации Нижнего Тагила и депутатов Дзержинского района, отметила директор театра.