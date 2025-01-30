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Posted 30 января, 11:05

Published 30 января, 11:05

Modified 30 января, 11:07

Updated 30 января, 11:07

350 тысяч рублей выделили на гардеробную в театре Нижнего Тагила

«Театр начинается с вешалки»: в Новом молодежном театре рассказали о новой гардеробной

30 января 2025, 11:05
Фото: Пресс-служба Нового молодежного театра.

350 тысяч рублей выделили на гардеробную в театре Нижнего Тагила

В Новом молодежном театре Нижнего Тагила редакции TagilCity.ru рассказали о том новой гардеробной, которая была оборудована на средства из «депутатского миллиона».

Наталия Мозжакова отметила, что для театра гардеробная, встречающая зрителей, играет важное значение. На оборудование гардероба для вновь открытого после капремонта театра ушло порядка 350 тысяч рублей: средства выделили 7 депутатов, работающих по округам Дзержинского района.

Театр начинается с вешалки, поэтому гардеробная стойка была для нас очень важным элементом, не столько мебели, сколько особого театрального символа. Компания, разрабатывающая проект, сделала технологию — внутри обязательно металлокаркас. Сама стойка сделана из МДФ и натурального дерева, шпонирована. Покрыта она высококачественным маслом. То, что видят наши зрители, попадая в театр, это настоящее дерево, его красивые волокна. Данная стойка прекрасно вписалась в наш интерьер. Низ отделан нержавеющим металлом, чтобы не сбить и не испачкать. Вешала наши мастера изготавливали сами. Гардероб для нас был важным элементом, — поделилась с редакцией TagilCity.ru Наталия Мозжакова, директор Нового Молодежного театра.

Строительство гардероба стало прекрасным подарком от администрации Нижнего Тагила и депутатов Дзержинского района, отметила директор театра.

Фото: Пресс-служба Нового молодежного театра
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