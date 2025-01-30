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Posted 30 января, 11:00

Published 30 января, 11:00

Modified 30 января, 11:02

Updated 30 января, 11:02

У семиклассницы в Екатеринбурге произошел выкидыш

У семиклассницы в Екатеринбурге произошел выкидыш

30 января 2025, 11:00
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге у 13-летней девочки произошел выкидыш. Она забеременела после связи с 20-летним молодым человеком.

Девочка осенью познакомилась с молодым человеком и позвала его к себе домой. Через некоторое время она обнаружила, что беременна, однако боялась сказать об этом маме, пишет «КП-Екатеринбург».

Неделю назад у подростка резко заболел живот и ее отвезли в клинику. Выяснилось, что у школьницы произошел выкидыш. Тогда она рассказала маме о случившемся. Женщина после этого обратилась в полицию. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Напомним, в Екатеринбурге заключили под стражу мужчину, который вел интимную переписку со школьницей.

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