У семиклассницы в Екатеринбурге произошел выкидыш

Неделю назад у подростка резко заболел живот и ее отвезли в клинику. Выяснилось, что у школьницы произошел выкидыш. Тогда она рассказала маме о случившемся. Женщина после этого обратилась в полицию. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.