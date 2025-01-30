У семиклассницы в Екатеринбурге произошел выкидыш

Posted 30 января, 11:00
Published 30 января, 11:00
Modified 30 января, 11:02
Updated 30 января, 11:02
Девочка осенью познакомилась с молодым человеком и позвала его к себе домой. Через некоторое время она обнаружила, что беременна, однако боялась сказать об этом маме, пишет «КП-Екатеринбург».
Неделю назад у подростка резко заболел живот и ее отвезли в клинику. Выяснилось, что у школьницы произошел выкидыш. Тогда она рассказала маме о случившемся. Женщина после этого обратилась в полицию. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.
Напомним, в Екатеринбурге заключили под стражу мужчину, который вел интимную переписку со школьницей.