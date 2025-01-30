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Posted 30 января, 09:08

Published 30 января, 09:08

Modified 30 января, 09:10

Updated 30 января, 09:10

Убийца и вор в одном лице изнасиловал 54-летнюю женщину в Екатеринбурге

Убийца и вор в одном лице изнасиловал 54-летнюю женщину в Екатеринбурге

30 января 2025, 09:08
Фото: 1MI.
Бывший заключенный совершил акт сексуального насилия над сожительницей в Екатеринбурге. Ранее мужчина был судим за кражу и убийство.

В столице Среднего Урала 49-летний мужчина подозревается в совершении акта насилия над 54-летней сожительницей. Женщина, работающая массажисткой, сама обратилась в правоохранительные органы с заявлением о сексуальном насилии, сообщает URA.RU.

Факт насилия подтвердился после проведенных проверок. Насильника задержали, но допросить не смогли, потому что он был в невменяемом состоянии в связи с большим количеством выпитого алкоголя. В данный момент мужчина находится в камере. Ранее житель Екатеринбурга находился под стражей за кражу и убийство.

Напомним, что в Екатеринбурге над мужчиной надругалось 3 людей. Они силой удерживали его, чтобы совершить акт насилия ножкой от табуретки.

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