Убийца и вор в одном лице изнасиловал 54-летнюю женщину в Екатеринбурге

Факт насилия подтвердился после проведенных проверок. Насильника задержали, но допросить не смогли, потому что он был в невменяемом состоянии в связи с большим количеством выпитого алкоголя. В данный момент мужчина находится в камере. Ранее житель Екатеринбурга находился под стражей за кражу и убийство.