Убийца и вор в одном лице изнасиловал 54-летнюю женщину в Екатеринбурге

Posted 30 января, 09:08
Published 30 января, 09:08
Modified 30 января, 09:10
Updated 30 января, 09:10
В столице Среднего Урала 49-летний мужчина подозревается в совершении акта насилия над 54-летней сожительницей. Женщина, работающая массажисткой, сама обратилась в правоохранительные органы с заявлением о сексуальном насилии, сообщает URA.RU.
Факт насилия подтвердился после проведенных проверок. Насильника задержали, но допросить не смогли, потому что он был в невменяемом состоянии в связи с большим количеством выпитого алкоголя. В данный момент мужчина находится в камере. Ранее житель Екатеринбурга находился под стражей за кражу и убийство.
Напомним, что в Екатеринбурге над мужчиной надругалось 3 людей. Они силой удерживали его, чтобы совершить акт насилия ножкой от табуретки.