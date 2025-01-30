Убийце 2-летней девочки из Первоуральска запросили 25 лет лишения свободы

Posted 30 января, 08:03
Published 30 января, 08:03
Modified 30 января, 08:05
Updated 30 января, 08:05
В ходе судебных слушаний прокурор запросил от суда назначить убийце 2-летней девочки из Первоуральска наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и последующим ограничением свободы на 2 года, сообщает прокуратура Свердловской области.
Напомним, что ранее выяснилось, что мужчина, проживая с жительницей Первоуральска, недолюбливал ее дочь. Он постоянно издевался над ней, нанося тяжкие увечья. Так, например, он бил ее ремнем, кулаком, швырял на пол, бил о стену. В роковой день декабря 2023 года мужчина под воздействием запрещенных средств, изменяющих сознание, вновь избил беззащитного ребенка. Девочка скончалась от полученных травм.