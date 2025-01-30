Убийце 2-летней девочки из Первоуральска запросили 25 лет лишения свободы

Напомним, что ранее выяснилось, что мужчина, проживая с жительницей Первоуральска, недолюбливал ее дочь. Он постоянно издевался над ней, нанося тяжкие увечья. Так, например, он бил ее ремнем, кулаком, швырял на пол, бил о стену. В роковой день декабря 2023 года мужчина под воздействием запрещенных средств, изменяющих сознание, вновь избил беззащитного ребенка. Девочка скончалась от полученных травм.