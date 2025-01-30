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Posted 30 января, 08:03

Published 30 января, 08:03

Modified 30 января, 08:05

Updated 30 января, 08:05

Убийце 2-летней девочки из Первоуральска запросили 25 лет лишения свободы

Убийце 2-летней девочки из Первоуральска запросили 25 лет лишения свободы

30 января 2025, 08:03
Фото: 1MI.
Житель Первоуральска в декабре 2023 года душил, а затем швырнул об пол 2-летнюю дочь своей сожительницы. Ребенок скончался, а в качестве наказания за содеянное убийце запросили 25 лет в колонии строго режима.

В ходе судебных слушаний прокурор запросил от суда назначить убийце 2-летней девочки из Первоуральска наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и последующим ограничением свободы на 2 года, сообщает прокуратура Свердловской области.

Напомним, что ранее выяснилось, что мужчина, проживая с жительницей Первоуральска, недолюбливал ее дочь. Он постоянно издевался над ней, нанося тяжкие увечья. Так, например, он бил ее ремнем, кулаком, швырял на пол, бил о стену. В роковой день декабря 2023 года мужчина под воздействием запрещенных средств, изменяющих сознание, вновь избил беззащитного ребенка. Девочка скончалась от полученных травм.

В Первоуральске отчим избивал 2-летнюю девочку три дня и в итоге убил ее
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