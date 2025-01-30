Уральский святой Симеон Верхотурский станет героем нового комикса

Posted 30 января, 16:01
Published 30 января, 16:01
Modified 30 января, 16:03
Updated 30 января, 16:03
Весной в России выйдет комикс о святом Симеоне Верхотурском. Его создают сотрудник мультимедийного парка «Россия — моя история» при кураторстве Фонда святой Екатерины, пишет URA.RU.
По словам представителей организации, это произведение познакомит молодежь с жизнью уральского святого и перенесёт в эпоху Смутного времени. Как отметила директор парка Наталья Прошина, Симеон был обычным человеком, простым тружеником, который шил шубы и рыбачил. Но его праведная жизнь вошла в историю. Мы знаем о нем немного, но даже эти сведения делают его именем почитаемым. Симеон нашел свое место именно на Урале, так как всем сердцем привязался к этому краю, полюбил его величественную красоту.
Одна из главных целей проекта — показать юным читателям, как важны простые добрые дела, добавила Наталья Прошина.
Создатели хотят рассказать о Симеоне живо и доступно, показать его путь, испытания и подвиги понятным для молодых читателей языком.
Симеон Верхотурский — православный святой XVII века. Он жил на Урале, вел праведную и уединенную жизнь, занимаясь трудом, молитвой и помощью ближним. Симеон прославился своей святостью, смирением и духовными подвигами. После его смерти у его мощей происходили многочисленные чудеса. Канонизирован Русской православной церковью, считается покровителем Урала и Сибири.
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