tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 января, 16:01

Published 30 января, 16:01

Modified 30 января, 16:03

Updated 30 января, 16:03

Историю уральского святого Семена Верхотурского расскажут с помощью комикса

Уральский святой Симеон Верхотурский станет героем нового комикса

30 января 2025, 16:01
Фото: Изображение Midjourney.

Историю уральского святого Семена Верхотурского расскажут с помощью комикса

В России весной 2025 года выйдет комикс о жизни и деяниях уральского святого Симеона Верхотурского.

Весной в России выйдет комикс о святом Симеоне Верхотурском. Его создают сотрудник мультимедийного парка «Россия — моя история» при кураторстве Фонда святой Екатерины, пишет URA.RU.

По словам представителей организации, это произведение познакомит молодежь с жизнью уральского святого и перенесёт в эпоху Смутного времени. Как отметила директор парка Наталья Прошина, Симеон был обычным человеком, простым тружеником, который шил шубы и рыбачил. Но его праведная жизнь вошла в историю. Мы знаем о нем немного, но даже эти сведения делают его именем почитаемым. Симеон нашел свое место именно на Урале, так как всем сердцем привязался к этому краю, полюбил его величественную красоту.

Одна из главных целей проекта — показать юным читателям, как важны простые добрые дела, добавила Наталья Прошина.

Создатели хотят рассказать о Симеоне живо и доступно, показать его путь, испытания и подвиги понятным для молодых читателей языком.

Симеон Верхотурский — православный святой XVII века. Он жил на Урале, вел праведную и уединенную жизнь, занимаясь трудом, молитвой и помощью ближним. Симеон прославился своей святостью, смирением и духовными подвигами. После его смерти у его мощей происходили многочисленные чудеса. Канонизирован Русской православной церковью, считается покровителем Урала и Сибири.

Ранее православные священники рассказали, как правильно набирать и хранить Крещенскую воду.

Сотни байкеров зачитали молитву около мощей святой Екатерины
Узнать подробнее
Читайте также:
Крещенские купания в свердловских городах оказались под угрозой срываСудьба человека. Дорога к Храму: учитель и священник Максим ЗахаровОт Демидовых до наших дней: тест на знание Нижнего Тагила
#Дарья Бобровицкая#Общество#Свердловская область#Религия#История#Православие#Екатеринбург#Православный святой#Симеон Верхотурский#Русская православная церковь#Комикс#Смутное время
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика