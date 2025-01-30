Уральский святой Симеон Верхотурский станет героем нового комикса

По словам представителей организации, это произведение познакомит молодежь с жизнью уральского святого и перенесёт в эпоху Смутного времени. Как отметила директор парка Наталья Прошина, Симеон был обычным человеком, простым тружеником, который шил шубы и рыбачил. Но его праведная жизнь вошла в историю. Мы знаем о нем немного, но даже эти сведения делают его именем почитаемым. Симеон нашел свое место именно на Урале, так как всем сердцем привязался к этому краю, полюбил его величественную красоту.