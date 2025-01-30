В Екатеринбурге массово закрываются магазины «Светофора»

Posted 30 января, 07:13
Published 30 января, 07:13
Modified 30 января, 07:15
Updated 30 января, 07:15
Вслед за столицей России в столице Среднего Урала закрываются магазины «Светофор». Перед закрытием по торговым точкам проходили проверки, в ходе которых выяснилось, что продукты не соответствуют требованиям качества, а также не являются безопасными.
В Екатеринбурге уже прекратили работу три магазина, точную причину не оглашают. В данный момент функционирует еще 26 точек сети продуктовых магазинов, сообщает «КП-Екатеринбург».
Как сообщает директор Руспродсоюза Дмитрий Востриков, в основном закрывается «Светофор» из-за частых возвратов. Хоть магазин и пользуется спросом благодаря низким ценам, однако качество товаров страдает.