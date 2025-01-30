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Posted 30 января, 07:13

Published 30 января, 07:13

Modified 30 января, 07:15

Updated 30 января, 07:15

В Екатеринбурге массово закрываются магазины «Светофора»

В Екатеринбурге массово закрываются магазины «Светофора»

30 января 2025, 07:13
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге один за другим закрываются точки магазинов сети «Светофор» в связи с продажей некачественной продукции, а также частыми возвратами.

Вслед за столицей России в столице Среднего Урала закрываются магазины «Светофор». Перед закрытием по торговым точкам проходили проверки, в ходе которых выяснилось, что продукты не соответствуют требованиям качества, а также не являются безопасными.

В Екатеринбурге уже прекратили работу три магазина, точную причину не оглашают. В данный момент функционирует еще 26 точек сети продуктовых магазинов, сообщает «КП-Екатеринбург».

Как сообщает директор Руспродсоюза Дмитрий Востриков, в основном закрывается «Светофор» из-за частых возвратов. Хоть магазин и пользуется спросом благодаря низким ценам, однако качество товаров страдает.

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