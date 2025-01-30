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Posted 30 января, 10:20

Published 30 января, 10:20

Modified 30 января, 10:22

Updated 30 января, 10:22

В Екатеринбурге спасли щенка, которого избивал хозяин

В Екатеринбурге спасли щенка, которого избивал хозяин

30 января 2025, 10:20
Фото: Telegram-канал «Урал Мэш».
Щенку, которого избивал хозяин в Екатеринбурге, нашли другую семью.

Местные жители сообщили, что в дом приходил участковый. Хозяина собаки дома не было, так как он скрылся в неизвестном направлении. Тогда полицейский оставил ему повестку о явке в отдел, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».

Подруга сбежавшего екатеринбуржца отдала щенка соседям. Известно, что он уже подружился с кошкой, которая тоже живет в его новой семье.

Напомним, прежний владелец пса неоднократно избивал его в подъезде, не смущаясь камеры видеонаблюдения.

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