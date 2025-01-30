В Екатеринбурге спасли щенка, которого избивал хозяин

Posted 30 января, 10:20
Published 30 января, 10:20
Modified 30 января, 10:22
Updated 30 января, 10:22
Местные жители сообщили, что в дом приходил участковый. Хозяина собаки дома не было, так как он скрылся в неизвестном направлении. Тогда полицейский оставил ему повестку о явке в отдел, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».
Подруга сбежавшего екатеринбуржца отдала щенка соседям. Известно, что он уже подружился с кошкой, которая тоже живет в его новой семье.
Напомним, прежний владелец пса неоднократно избивал его в подъезде, не смущаясь камеры видеонаблюдения.