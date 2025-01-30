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Posted 30 января, 06:53

Published 30 января, 06:53

Modified 30 января, 06:55

Updated 30 января, 06:55

В музее Нижнего Тагила создали выставку памяти участников СВО

В музее Нижнего Тагила создали выставку памяти участников СВО

30 января 2025, 06:53
Фото: 1MI.
В Нижнем Тагиле открылась уникальная экспозиция памяти погибших героев спецоперации.

Выставка разместилась в Музее памяти воинов Нижнего Тагила. На специальных стендах вписали имена героев, погибших в ходе спецоперации.

Семьи погибших героев передают в музей личные вещи бойцов. Так, например родные Андрея Перетыкина, награжденного двумя Орденами Мужества, в годовщину его смерти принесли его вещи в дар музею.

В этом в музее проходят Уроки мужества, которые призваны рассказать ученикам школ о спецоперации. Перед ребятами часто выступают бойцы. Они рассказывают о происходящем на передовой, рассказал мэр Владислав Пинаев.

Напомним, первый в мире автомобиль презентовали в музее Верхней.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Нижний Тагил#Дети#Екатеринбург#СВО#Боец СВО#Зона СВО
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