В музее Нижнего Тагила создали выставку памяти участников СВО

Posted 30 января, 06:53
Published 30 января, 06:53
Modified 30 января, 06:55
Updated 30 января, 06:55
Выставка разместилась в Музее памяти воинов Нижнего Тагила. На специальных стендах вписали имена героев, погибших в ходе спецоперации.
Семьи погибших героев передают в музей личные вещи бойцов. Так, например родные Андрея Перетыкина, награжденного двумя Орденами Мужества, в годовщину его смерти принесли его вещи в дар музею.
В этом в музее проходят Уроки мужества, которые призваны рассказать ученикам школ о спецоперации. Перед ребятами часто выступают бойцы. Они рассказывают о происходящем на передовой, рассказал мэр Владислав Пинаев.
Напомним, первый в мире автомобиль презентовали в музее Верхней.