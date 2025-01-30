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Posted 30 января, 12:14

Published 30 января, 12:14

Modified 30 января, 12:16

Updated 30 января, 12:16

В нескольких колониях Свердловской области прошли уроки, посвященные Чехову

В нескольких колониях Свердловской области прошли уроки, посвященные Чехову

30 января 2025, 12:14
Фото: ГУФСИН по Свердловской области.
Осужденные нескольких исправительных колоний Свердловской области отметили 165-летие со дня рождения Антона Чехова, участвуя в мероприятиях, посвященных его жизни и творчеству, которые способствовали их духовному росту и самопознанию.

В стенах исправительных учреждений Свердловской области прошли уроки, посвященные 165-летию со дня рождения Антона Павловича Чехова. В ИК-5 Нижнего Тагила, ИК-46 Невьянска и ИК-63 Ивделя осужденные погрузились в мир творчества русского писателя, открывая для себя новые грани своих переживаний и мыслей.

Как сообщает ГУФСИН по Свердловской области, преподаватели вечерней школы в ИК-5 организовали открытый урок, где обсуждались значимость произведений Чехова и их влияние на русскую литературу. Осужденные читали рассказы и пьесы, такие как «Вишневый сад», погружаясь в глубокие размышления о жизни, потерях и надеждах. Эти обсуждения стали своеобразным катализатором для искренних разговоров о внутренних изменениях и поиске смысла в своей жизни.

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В ИК-46 начальник отряда капитан внутренней службы Иван Дерябин вместе с участниками кружка любителей книг «Новая глава» провел мероприятие под названием «Жизнь замечательных людей». Здесь осужденные узнали о биографии Чехова, его многогранности как человека и писателя, а также о его вкладе в общество через благотворительность и строительство школ и больниц.

А в ИК-63 ГУФСИН России по Свердловской области провели коллективное чтение произведений Чехова, позволив участникам вновь окунуться в атмосферу его творчества. Осужденные смогли почувствовать связь между произведениями классика и своими собственными жизненными историями.

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