В нескольких колониях Свердловской области прошли уроки, посвященные Чехову

Как сообщает ГУФСИН по Свердловской области, преподаватели вечерней школы в ИК-5 организовали открытый урок, где обсуждались значимость произведений Чехова и их влияние на русскую литературу. Осужденные читали рассказы и пьесы, такие как «Вишневый сад», погружаясь в глубокие размышления о жизни, потерях и надеждах. Эти обсуждения стали своеобразным катализатором для искренних разговоров о внутренних изменениях и поиске смысла в своей жизни.