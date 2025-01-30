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Posted 30 января, 08:22

Published 30 января, 08:22

Modified 30 января, 08:24

Updated 30 января, 08:24

В Нижнем Тагиле авто провалилось в траншею на трамвайных путях

В Нижнем Тагиле авто провалилось в траншею на трамвайных путях

30 января 2025, 08:22
Фото: 1MI.
В Нижнем Тагиле водитель автомобиля пересекала в разрешенном месте трамвайные пути и провалилась в траншею.

29 января водитель автомобиля Haval попала в аварию, проехав по засыпанной снегом и не обозначенной траншее на трамвайных путях. Несмотря на то, что согласно ПДД движение по трамвайным путям в данной ситуации разрешено, в городских пабликах на женщину обрушился шквал хейта и оскорблений. Одни пользователи обвинили ее в нарушении ПДД, а другие считают, что авария произошла по вине строителей, не обозначивших опасный участок, пишет «Тагил без ям».

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#ДТП#Екатеринбург#Инцидент
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