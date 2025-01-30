В Нижнем Тагиле авто провалилось в траншею на трамвайных путях

29 января водитель автомобиля Haval попала в аварию, проехав по засыпанной снегом и не обозначенной траншее на трамвайных путях. Несмотря на то, что согласно ПДД движение по трамвайным путям в данной ситуации разрешено, в городских пабликах на женщину обрушился шквал хейта и оскорблений. Одни пользователи обвинили ее в нарушении ПДД, а другие считают, что авария произошла по вине строителей, не обозначивших опасный участок, пишет «Тагил без ям».