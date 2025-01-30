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Posted 30 января, 07:33

Published 30 января, 07:33

Modified 30 января, 07:35

Updated 30 января, 07:35

В молодежном театре Нижнего Тагила состоялась премьера моноспектакля

В Нижнем Тагиле премьера: один актер и шесть персонажей в новом моноспектакле

30 января 2025, 07:33
Фото: 1MI.

В молодежном театре Нижнего Тагила состоялась премьера моноспектакля

В Новом молодежном театре Нижнего Тагила состоялась премьера моноспектакля «Посвящается Ялте» по поэме Иосифа Бродского, где актер Евгений Новоселов воплотил шесть разных персонажей, связанных с загадочным убийством.

В Новом молодежном театре прошла премьера моноспектакля «Посвящается Ялте», основанного на поэме Иосифа Бродского. Постановка была представлена зрителю 28 января, в день памяти великого поэта. На сцене — лишь один актер, Евгений Новоселов, который воплощает образы шести различных персонажей.

За 50 минут спектакля актер превращается и в трусливого шахматиста, и в строгого капитана, и в ветреную актрису, и в мальчика-мечтателя. Как признался Евгений, каждый герой имеет черты, схожие с ним самим, сообщает ИА «Все новости».

Пространство сцены оформлено так, чтобы создать атмосферу заброшенности и печали, отражающую внутренний мир персонажей. Сценография спектакля создана самим Евгением Новоселовым, а режиссером выступил Игорь Лебедев, известный постановкой «Кирюша». Спектакль получил определение «антидетектив»: здесь важнее не раскрыть тайну убийства, а погрузиться в размышления о природе человеческой личности, субъективности восприятия и вечной борьбе жизни и смерти.

Следующий показ моноспектакля «Посвящается Ялта» запланирован на 30 марта в 18:00 в Новом молодежном театре.

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