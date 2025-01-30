В Нижнем Тагиле премьера: один актер и шесть персонажей в новом моноспектакле

За 50 минут спектакля актер превращается и в трусливого шахматиста, и в строгого капитана, и в ветреную актрису, и в мальчика-мечтателя. Как признался Евгений, каждый герой имеет черты, схожие с ним самим, сообщает ИА «Все новости».