В Нижнем Тагиле премьера: один актер и шесть персонажей в новом моноспектакле

Posted 30 января, 07:33
Published 30 января, 07:33
Modified 30 января, 07:35
Updated 30 января, 07:35
В Новом молодежном театре прошла премьера моноспектакля «Посвящается Ялте», основанного на поэме Иосифа Бродского. Постановка была представлена зрителю 28 января, в день памяти великого поэта. На сцене — лишь один актер, Евгений Новоселов, который воплощает образы шести различных персонажей.
За 50 минут спектакля актер превращается и в трусливого шахматиста, и в строгого капитана, и в ветреную актрису, и в мальчика-мечтателя. Как признался Евгений, каждый герой имеет черты, схожие с ним самим, сообщает ИА «Все новости».
Пространство сцены оформлено так, чтобы создать атмосферу заброшенности и печали, отражающую внутренний мир персонажей. Сценография спектакля создана самим Евгением Новоселовым, а режиссером выступил Игорь Лебедев, известный постановкой «Кирюша». Спектакль получил определение «антидетектив»: здесь важнее не раскрыть тайну убийства, а погрузиться в размышления о природе человеческой личности, субъективности восприятия и вечной борьбе жизни и смерти.
Следующий показ моноспектакля «Посвящается Ялта» запланирован на 30 марта в 18:00 в Новом молодежном театре.