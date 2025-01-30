В Нижнем Тагиле пройдет «Лыжня России» для дошкольников

Posted 30 января, 11:38
Published 30 января, 11:38
Modified 30 января, 11:40
Updated 30 января, 11:40
В преддверии 80-летия Великой Победы Нижний Тагил вновь присоединяется к всероссийской акции «Лыжня России». На этот раз участие примут самые маленькие спортсмены — дети 5-6 лет. 8 февраля на площадке Физкультурно-оздоровительного комплекса «Президентский» состоятся лыжные забеги для малышей, которым предстоит преодолеть дистанцию в 500 метров.
Организаторы обращают особое внимание на то, что для участия необходимо предоставить медицинскую справку и иметь собственные лыжи. Заявки принимаются непосредственно в детских садах, а сами соревнования будут проводиться согласно установленному графику, сообщает Управление образования Нижнего Тагила.
Но это не единственное спортивное событие, которое ожидает юных жителей города. С 30 января по 8 февраля во всех детских садах Нижнего Тагила пройдет Декада лыжного спорта. В рамках этой инициативы все желающие, независимо от возраста, смогут выйти на лыжню прямо у себя в учреждении.