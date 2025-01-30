В Нижнем Тагиле пройдет «Лыжня России» для дошкольников

Но это не единственное спортивное событие, которое ожидает юных жителей города. С 30 января по 8 февраля во всех детских садах Нижнего Тагила пройдет Декада лыжного спорта. В рамках этой инициативы все желающие, независимо от возраста, смогут выйти на лыжню прямо у себя в учреждении.