В Нижнем Тагиле врачи спасли жизнь гражданину Китая

Драма началась в конце рабочего дня, когда рабочий лесозаготовительного предприятия в Краснотурьинске внезапно ощутил ухудшение самочувствия. Сотрудники оперативно вызвали бригаду медиков. Они, в свою очередь, прибыв на место, сразу же предположили, что это инсульт, когда каждая минута имеет решающее значение.