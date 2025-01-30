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Posted 30 января, 11:23

Published 30 января, 11:23

Modified 30 января, 11:25

Updated 30 января, 11:25

В Нижнем Тагиле врачи спасли жизнь гражданину Китая

В Нижнем Тагиле врачи спасли жизнь гражданину Китая

30 января 2025, 11:23
Фото: 1MI.
Специалисты трех медицинских учреждений Свердловской области совместно спасли жизнь 51-летнему гражданину Китая, пострадавшему от тяжелого геморрагического инсульта. Благодаря своевременной диагностике операция прошла успешно.

Сотрудничество профессионалов из трех медицинских организаций Свердловской области помогло спасти жизнь 51-летнему гражданину Китая с тяжелым геморрагическим инсультом. У мужчины была опасная внутричерепная гематома, требовавшая немедленной операции.

Драма началась в конце рабочего дня, когда рабочий лесозаготовительного предприятия в Краснотурьинске внезапно ощутил ухудшение самочувствия. Сотрудники оперативно вызвали бригаду медиков. Они, в свою очередь, прибыв на место, сразу же предположили, что это инсульт, когда каждая минута имеет решающее значение.

Чтобы установить точный диагноз и определить стратегию лечения, доктора обратились к своим коллегам из больницы № 40 в Екатеринбурге. Там пациенту провели комплекс исследований и решили немедленно приступить к операции, сообщает информационный портал Свердловской области.

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В Городскую больницу № 1 Нижнего Тагила был доставлен пациент, которому успешно провели операцию по удалению внутричерепного образования. В результате операции было восстановлено нормальное кровообращение. Операцию проводили нейрохирурги.

Главный врач Городской больницы № 1 Нижнего Тагила Александр Павловских считает этот случай ярким примером эффективности федеральной программы, направленной на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кроме того, врач подчеркивает использование телемедицины и новое медицинское оборудование, что позволило оперативно отреагировать на критическую ситуацию.

Сегодня пациент уже почти полностью восстановился после перенесенного удара судьбы. Он снова свободно говорит и передвигается, выписался из стационара и продолжает восстановление дома под наблюдением специалистов.

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