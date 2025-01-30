В Нижнем Тагиле врачи спасли жизнь гражданину Китая

Posted 30 января, 11:23
Published 30 января, 11:23
Modified 30 января, 11:25
Updated 30 января, 11:25
Сотрудничество профессионалов из трех медицинских организаций Свердловской области помогло спасти жизнь 51-летнему гражданину Китая с тяжелым геморрагическим инсультом. У мужчины была опасная внутричерепная гематома, требовавшая немедленной операции.
Драма началась в конце рабочего дня, когда рабочий лесозаготовительного предприятия в Краснотурьинске внезапно ощутил ухудшение самочувствия. Сотрудники оперативно вызвали бригаду медиков. Они, в свою очередь, прибыв на место, сразу же предположили, что это инсульт, когда каждая минута имеет решающее значение.
Чтобы установить точный диагноз и определить стратегию лечения, доктора обратились к своим коллегам из больницы № 40 в Екатеринбурге. Там пациенту провели комплекс исследований и решили немедленно приступить к операции, сообщает информационный портал Свердловской области.
В Городскую больницу № 1 Нижнего Тагила был доставлен пациент, которому успешно провели операцию по удалению внутричерепного образования. В результате операции было восстановлено нормальное кровообращение. Операцию проводили нейрохирурги.
Главный врач Городской больницы № 1 Нижнего Тагила Александр Павловских считает этот случай ярким примером эффективности федеральной программы, направленной на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кроме того, врач подчеркивает использование телемедицины и новое медицинское оборудование, что позволило оперативно отреагировать на критическую ситуацию.
Сегодня пациент уже почти полностью восстановился после перенесенного удара судьбы. Он снова свободно говорит и передвигается, выписался из стационара и продолжает восстановление дома под наблюдением специалистов.