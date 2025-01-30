В Первоуральске осудили 12 участников организованной группы мошенников

Posted 30 января, 10:43
Published 30 января, 10:43
Modified 30 января, 10:45
Updated 30 января, 10:45
Первоуральский городской суд вынес приговор 12 жителям города, признанным виновными в мошенничестве в сфере страхования. В период с 2020 по 2023 год организованная группа умышленно повреждала автомобили, инсценируя ДТП, и получала страховые выплаты, общий ущерб составил более 3,9 млн рублей. Двое участников заключили досудебное соглашение о сотрудничестве.
По решению суда 8 человек получили сроки от 2 лет 2 месяцев до 5 лет лишения свободы, один — условный срок, трое — штрафы. В отношении 5 человек дело прекращено в связи с примирением с потерпевшими. Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
Напомним, пенсионерка из Екатеринбурга отдала мошенникам 3 млн рублей за замену счетчиков.