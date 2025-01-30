В Первоуральске осудили 12 участников организованной группы мошенников

По решению суда 8 человек получили сроки от 2 лет 2 месяцев до 5 лет лишения свободы, один — условный срок, трое — штрафы. В отношении 5 человек дело прекращено в связи с примирением с потерпевшими. Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.