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Posted 30 января, 06:42

Published 30 января, 06:42

Modified 30 января, 06:44

Updated 30 января, 06:44

В Свердловской области ожидается плюсовая температура

В Свердловской области ожидается плюсовая температура

30 января 2025, 06:42
Фото: 1MI.
В Свердловской области специалисты по метеорологии прогнозируют потепление до +3 градусов 1 и 2 февраля 2025 года.

Из-за повышения температуры возможны сход снега с крыш, а также могут падать сосульки, рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

В связи с погодными условиями свердловчанам рекомендуют соблюдать внимательность и осторожность, чтобы избежать травм.

МЧС России рекомендует свердловчанам: организовать очистку снега с крыш своих домов; быть внимательными при следовании по тротуару вблизи крыш зданий со скатной кровлей; соблюдать правила безопасности при проведении хозяйственных работ, — рассказали в ведомстве.

Напомним, ночью 30 января 2025 года в Свердловской области прогнозировались морозы до -27 градусов.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Свердловская область#Потепление#Снег#Предупреждение#Окружающая среда#Природа#Сосульки#Екатеринбург#МЧС
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