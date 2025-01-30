В Свердловской области ожидается плюсовая температура

Posted 30 января, 06:42
Published 30 января, 06:42
Modified 30 января, 06:44
Updated 30 января, 06:44
Из-за повышения температуры возможны сход снега с крыш, а также могут падать сосульки, рассказали в пресс-службе регионального МЧС.
В связи с погодными условиями свердловчанам рекомендуют соблюдать внимательность и осторожность, чтобы избежать травм.
МЧС России рекомендует свердловчанам: организовать очистку снега с крыш своих домов; быть внимательными при следовании по тротуару вблизи крыш зданий со скатной кровлей; соблюдать правила безопасности при проведении хозяйственных работ, — рассказали в ведомстве.
Напомним, ночью 30 января 2025 года в Свердловской области прогнозировались морозы до -27 градусов.