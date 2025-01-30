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Posted 30 января, 13:13

Published 30 января, 13:13

Modified 30 января, 13:15

Updated 30 января, 13:15

В Свердловской области за 2024 год произошло больше 45 000 ДТП

В Свердловской области за 2024 год произошло больше 45 000 ДТП

30 января 2025, 13:13
Фото: Изображение Midjourney.
318 человек скончались в результате ДТП в 2024 году в Свердловской области.

В ГИБДД Свердловской области в минувшем году зафиксировали порядка 45 000 автоаварий. В ДТП пострадали более 2700 человек и еще около 3300 человек было ранено. Скончались в результате ДТП 318 человек.

Одна треть всех аварий произошла из-за превышения скорости в условиях плохой видимости. На втором месте по частоте случаев — выезд на встречную полосу не убедившись в безопасности маневра.

Как сообщил главный госинспектор Алексей Спиридонов, необходимо работать над снижением этих показателей.

Напомним, водитель грузовика погиб в ДТП на Тюменском тракте.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#ДТП#Смерть#Екатеринбург#Инцидент
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