В Свердловской области за 2024 год произошло больше 45 000 ДТП

Posted 30 января, 13:13
Published 30 января, 13:13
Modified 30 января, 13:15
Updated 30 января, 13:15
В ГИБДД Свердловской области в минувшем году зафиксировали порядка 45 000 автоаварий. В ДТП пострадали более 2700 человек и еще около 3300 человек было ранено. Скончались в результате ДТП 318 человек.
Одна треть всех аварий произошла из-за превышения скорости в условиях плохой видимости. На втором месте по частоте случаев — выезд на встречную полосу не убедившись в безопасности маневра.
Как сообщил главный госинспектор Алексей Спиридонов, необходимо работать над снижением этих показателей.
Напомним, водитель грузовика погиб в ДТП на Тюменском тракте.