В УрФУ предложили ввести курс семейного воспитания для студентов

Posted 30 января, 10:57
Published 30 января, 10:57
Modified 30 января, 10:59
Updated 30 января, 10:59
Один из профессоров УрФУ Анна Багирова на телеканале ОТВ сообщила о необходимости введения учебной дисциплины, которая смогла бы повысить демографию страны и замотивировать студентов создавать семьи и рожать детей. Она считает, что продолжать внушать семейные ценности нужно не только в школах, но и в колледжах, вузах.
Вслед за введением «семьеведения» в школах, Анна выдвинула идею создания предмета «Технология родительского труда». На лекциях кроме методов воспитания, будут пропагандироваться идеи о важности семьи для страны, а также существующих мерах материальной поддержки.
Также профессор кафедры социологии сообщила о результатах исследования, проведенного в форме опроса, согласно которому большинство студентов (60%) планируют создать семью и родить детей в период с 25 до 29 лет. Половина хочет двоих детей, а около 18% — троих и больше. Мужчины чаще мечтают о большой семье, чем женщины.