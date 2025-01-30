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Posted 30 января, 10:57

Published 30 января, 10:57

Modified 30 января, 10:59

Updated 30 января, 10:59

Профессор УрФУ предложила ввести учебный предмет для повышения демографии

В УрФУ предложили ввести курс семейного воспитания для студентов

30 января 2025, 10:57
Фото: 1MI.

Профессор УрФУ предложила ввести учебный предмет для повышения демографии

Профессор УрФУ Анна Багирова предложила ввести «Технологии родительского труда» для обучающихся, чтобы мотивировать их создавать семьи и рожать детей, продвигая семейные ценности и озвучивая меры государственной помощи.

Один из профессоров УрФУ Анна Багирова на телеканале ОТВ сообщила о необходимости введения учебной дисциплины, которая смогла бы повысить демографию страны и замотивировать студентов создавать семьи и рожать детей. Она считает, что продолжать внушать семейные ценности нужно не только в школах, но и в колледжах, вузах.

Вслед за введением «семьеведения» в школах, Анна выдвинула идею создания предмета «Технология родительского труда». На лекциях кроме методов воспитания, будут пропагандироваться идеи о важности семьи для страны, а также существующих мерах материальной поддержки.

Также профессор кафедры социологии сообщила о результатах исследования, проведенного в форме опроса, согласно которому большинство студентов (60%) планируют создать семью и родить детей в период с 25 до 29 лет. Половина хочет двоих детей, а около 18% — троих и больше. Мужчины чаще мечтают о большой семье, чем женщины.

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