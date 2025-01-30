В УрФУ предложили ввести курс семейного воспитания для студентов

Один из профессоров УрФУ Анна Багирова на телеканале ОТВ сообщила о необходимости введения учебной дисциплины, которая смогла бы повысить демографию страны и замотивировать студентов создавать семьи и рожать детей. Она считает, что продолжать внушать семейные ценности нужно не только в школах, но и в колледжах, вузах.