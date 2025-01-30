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Posted 30 января, 06:46

Published 30 января, 06:46

Modified 30 января, 06:46

Updated 30 января, 06:46

В ВТБ объявили о запуске сервиса самозапретов для борьбы с мошенниками с февраля

В ВТБ объявили о запуске сервиса самозапретов для борьбы с мошенниками с февраля

30 января 2025, 06:46
Фото: 1MI.
Гражданам России предлагается устанавливать запрет на онлайн-кредиты через банки, «Госуслуги» и МФЦ на основании закона, который начнет действовать в РФ с 1 марта. Речь идет о предоставлении запрета физлицам на выдачу необеспеченных кредитов.

Воспользоваться такой опцией можно будет через портал «Госуслуги», а с 1 марта по 1 сентября 2025 года она появится и в многофункциональных центрах (МФЦ) в зависимости от субъекта РФ. Данные о запрете впишут в кредитную историю заемщика, пишет newsnn.ru.

Несколько авторитетных отечественных банков уже присоединились к тестированию такого инструмента и начали вносить коррективы в свою систему, чтобы в дальнейшем работать в соответствии с новыми законодательными нормативами. Стоит отметить, например, что ВТБ в феврале начнет внедрять сервис самоограничений в приложении и интернет-банке. Благодаря такой новой опции клиенты смогут своими силами накладывать запреты на онлайн-операции, такие как оформление кредитов и снятие средств со вкладов.

Обновленный закон даст возможность россиянам дополнительно контролировать личную кредитную историю, ограждая себя от незаконного оформления кредитов третьими лицами, что станет крайне полезно сейчас, когда наблюдается рост онлайн-мошенничества и кибератак на банковские счета.

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