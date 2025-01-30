В ВТБ объявили о запуске сервиса самозапретов для борьбы с мошенниками с февраля

Несколько авторитетных отечественных банков уже присоединились к тестированию такого инструмента и начали вносить коррективы в свою систему, чтобы в дальнейшем работать в соответствии с новыми законодательными нормативами. Стоит отметить, например, что ВТБ в феврале начнет внедрять сервис самоограничений в приложении и интернет-банке. Благодаря такой новой опции клиенты смогут своими силами накладывать запреты на онлайн-операции, такие как оформление кредитов и снятие средств со вкладов.