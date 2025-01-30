Житель Каменска-Уральского брал деньги за получение водительских прав и исчезал

Posted 30 января, 04:55
Published 30 января, 04:55
Modified 30 января, 04:57
Updated 30 января, 04:57
Мужчина предлагал малознакомым людям помощь в получении водительских прав и просил у них за это 26 тысяч рублей. После того, как горожанин получал деньги, он прекращал общение с потерпевшими, рассказали в Telegram-канале «Патрульный участок».
Вскоре правоохранители задержали свердловчанина. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.
Напомним, бывшему сотруднику РЖД в Нижнем Тагиле назначили 300 часов работ за подделку документов и обязали его вернуть присвоенные деньги.