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Posted 30 января, 04:55

Published 30 января, 04:55

Modified 30 января, 04:57

Updated 30 января, 04:57

Житель Каменска-Уральского брал деньги за получение водительских прав и исчезал

Житель Каменска-Уральского брал деньги за получение водительских прав и исчезал

30 января 2025, 04:55
Фото: Изображение Midjourney.
В Каменске-Уральском задержали местного жителя по подозрению в мошенничестве. В полицию поступили на него заявления от потерпевших.

Мужчина предлагал малознакомым людям помощь в получении водительских прав и просил у них за это 26 тысяч рублей. После того, как горожанин получал деньги, он прекращал общение с потерпевшими, рассказали в Telegram-канале «Патрульный участок».

Вскоре правоохранители задержали свердловчанина. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

Напомним, бывшему сотруднику РЖД в Нижнем Тагиле назначили 300 часов работ за подделку документов и обязали его вернуть присвоенные деньги.

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