Жители Новой Ляли боятся агрессивных бродячих собак

Posted 30 января, 04:35
Published 30 января, 04:35
Modified 30 января, 04:37
Updated 30 января, 04:37
По словам местных жителей, из-за агрессивных собак они боятся выходить из дома, рассказали в Telegram-канале «Екатеринбург №1».
Также известно, что жители населенного пункта не раз обращались к местным властям с просьбой предпринять меры, однако реакции с их стороны нет.
Напомним, в Арамиле рысь забралась на территорию частного дома и загрызла собаку. В результате хозяевам пришлось усыпить животное из-за смертельных ран.