tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 января, 04:35

Published 30 января, 04:35

Modified 30 января, 04:37

Updated 30 января, 04:37

Жители Новой Ляли боятся агрессивных бродячих собак

Жители Новой Ляли боятся агрессивных бродячих собак

30 января 2025, 04:35
Фото: Изображение Midjourney.
В Новой Ляле стаи бездомных собак разгуливают по улицам и ведут себя агрессивно, чем пугают местных жителей.

По словам местных жителей, из-за агрессивных собак они боятся выходить из дома, рассказали в Telegram-канале «Екатеринбург №1».

Также известно, что жители населенного пункта не раз обращались к местным властям с просьбой предпринять меры, однако реакции с их стороны нет.

Напомним, в Арамиле рысь забралась на территорию частного дома и загрызла собаку. В результате хозяевам пришлось усыпить животное из-за смертельных ран.

Екатеринбургского школьника в январе четыре раза искусали бродячие собаки
Узнать подробнее
Читайте также:
На мужчину в Екатеринбурге напала стая собакЖитель Тавды порвал ухо жене и поджег ее домСобака на Вагонке в Нижнем Тагиле терроризирует местных жителей
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Животные#Бродячие собаки#ЧП#Агрессия#Новая Ляля#Власти#18+#Екатеринбург#Инцидент#Местные жители
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика