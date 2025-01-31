1072 человека в Свердловской области пострадали в ДТП в 2024 году

Posted 31 января, 10:22
Published 31 января, 10:22
Modified 31 января, 10:24
Updated 31 января, 10:24
Распространенными причинами аварий остаются превышение скорости, выезд на встречную полосу, несоблюдение правил проезда на перекрестке, рассказал глава ведомства Алексей Спиридонов во время пресс-конференции ТАСС.
Также остается актуальной ситуация с авариями из-за нетрезвых водителей. В сравнении с 2023 годом число таких ДТП стало больше на 5%. В них скончались почти 70 человек. Чаще всего ЧП случались на ЕКАДе, Серовском тракте и трассе Екатеринбург — Реж — Алапаевск.
Самыми аварийными днями стали пятница и суббота. В эти дни пострадали более 1000 человек. Более 11 тысяч шоферов лишили прав на управление транспортом, почти 300 машин конфисковали.
Напомним, 29 января 2025 года на Тюменском тракте произошло массовое ДТП, в котором пострадал один человек.