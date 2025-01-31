1072 человека в Свердловской области пострадали в ДТП в 2024 году

Также остается актуальной ситуация с авариями из-за нетрезвых водителей. В сравнении с 2023 годом число таких ДТП стало больше на 5%. В них скончались почти 70 человек. Чаще всего ЧП случались на ЕКАДе, Серовском тракте и трассе Екатеринбург — Реж — Алапаевск.