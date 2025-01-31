tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 31 января, 10:22

Published 31 января, 10:22

Modified 31 января, 10:24

Updated 31 января, 10:24

1072 человека в Свердловской области пострадали в ДТП в 2024 году

1072 человека в Свердловской области пострадали в ДТП в 2024 году

31 января 2025, 10:22
Фото: ГИБДД по Свердловской области.
Стали известны итоги работы автоинспекции Свердловской области в прошедшем году.

Распространенными причинами аварий остаются превышение скорости, выезд на встречную полосу, несоблюдение правил проезда на перекрестке, рассказал глава ведомства Алексей Спиридонов во время пресс-конференции ТАСС.

Также остается актуальной ситуация с авариями из-за нетрезвых водителей. В сравнении с 2023 годом число таких ДТП стало больше на 5%. В них скончались почти 70 человек. Чаще всего ЧП случались на ЕКАДе, Серовском тракте и трассе Екатеринбург — Реж — Алапаевск.

Самыми аварийными днями стали пятница и суббота. В эти дни пострадали более 1000 человек. Более 11 тысяч шоферов лишили прав на управление транспортом, почти 300 машин конфисковали.

Напомним, 29 января 2025 года на Тюменском тракте произошло массовое ДТП, в котором пострадал один человек.

Трамваи в Нижнем Тагиле встали из-за ДТП
Узнать подробнее
#Елизавета Зиборова#Происшествия#ДТП#Свердловская область#Смерть#Статистика#Водители#ЧП#Пострадавшие#Погибшие#18+#Екатеринбург#Авария#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика