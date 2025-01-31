Директора Управления капстроительства и ЖКХ Верней Пышмы отправили в СИЗО

Posted 31 января, 15:31
Published 31 января, 15:31
Modified 31 января, 15:33
Updated 31 января, 15:33
Ленинский суд Екатеринбурга в пятницу, 31 января, принял решение взять под стражу Алексея Харламова, который возглавляет управление капитального строительства и ЖКХ города Верхняя Пышма. Его подозревают в коррупционных действиях, сообщает областной суд.
Согласно постановлению, Харламов будет находиться в изоляторе до 29 марта. Во время оглашения решения он пытался скрыть свое лицо от камер журналистов. Судебное заседание проходило в закрытом формате.
Как стало известно URA.RU, задержание связано с расследованием в отношении Николая Смирнова, ранее занимавшего пост министра ЖКХ Свердловской области. По версии правоохранителей, речь идет о крупных взятках. Смирнов также содержится под стражей.
Расследование может коснуться и других высокопоставленных чиновников, связанных с отраслью ЖКХ. Ранее сотрудники правоохранительных органов провели обыски в профильных структурах Верхней Пышмы, Арамиля и других населенных пунктов области.