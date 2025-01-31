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Posted 31 января, 15:31

Published 31 января, 15:31

Modified 31 января, 15:33

Updated 31 января, 15:33

В Екатеринбурге суд отправил в СИЗО директора УКС Верхней Пышмы Харламова

Директора Управления капстроительства и ЖКХ Верней Пышмы отправили в СИЗО

31 января 2025, 15:31
Фото: 1MI.

В Екатеринбурге суд отправил в СИЗО директора УКС Верхней Пышмы Харламова

В Екатеринбурге завершилось заседание суда об избрании меры пресечения высокопоставленному чиновнику из Верхней Пышмы Алексею Харламову — его обвиняют во взяточничестве. Ждать окончания расследования коммунальщик будет в СИЗО.

Ленинский суд Екатеринбурга в пятницу, 31 января, принял решение взять под стражу Алексея Харламова, который возглавляет управление капитального строительства и ЖКХ города Верхняя Пышма. Его подозревают в коррупционных действиях, сообщает областной суд.

Согласно постановлению, Харламов будет находиться в изоляторе до 29 марта. Во время оглашения решения он пытался скрыть свое лицо от камер журналистов. Судебное заседание проходило в закрытом формате.

Как стало известно URA.RU, задержание связано с расследованием в отношении Николая Смирнова, ранее занимавшего пост министра ЖКХ Свердловской области. По версии правоохранителей, речь идет о крупных взятках. Смирнов также содержится под стражей.

Расследование может коснуться и других высокопоставленных чиновников, связанных с отраслью ЖКХ. Ранее сотрудники правоохранительных органов провели обыски в профильных структурах Верхней Пышмы, Арамиля и других населенных пунктов области.

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#Дарья Бобровицкая#Коррупция#Верхняя Пышма#ЖКХ#Расследование#Взятка#СИЗО#Силовики#Николай Смирнов#Екатеринбург#Обыски#Ленинский суд
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