«Домклик» выявил регионы, где можно взять вторичку по «Семейной ипотеке»

В Калмыкии и в Новгородской области объемы строительства тоже не слишком велики, однако спрос на готовое жилье остается на высоком уровне, и его вполне можно поддержать льготной программой. Невысокая доля выдачи «Семейной ипотеки» зарегистрирована в Карачаево-Черкесской Республике, в Костромской области и в Республике Мордовия, на территории которых приобретение жилья на вторичном рынке по льготной программе тоже улучшит ситуацию. Другие регионы, которые претендуют на внесение готового жилья в «Семейную ипотеку», — Тамбовская, Ивановская и Псковская области.