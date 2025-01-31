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Posted 31 января, 07:30

Published 31 января, 07:30

Modified 31 января, 07:30

Updated 31 января, 07:30

«Домклик» выявил регионы, где можно взять вторичку по «Семейной ипотеке»

«Домклик» выявил регионы, где можно взять вторичку по «Семейной ипотеке»

31 января 2025, 07:30
Фото: 1MI.
Стали известны российские регионы, где в наибольшей степени может быть популярна льготная программа «Семейная ипотека» на вторичное жилье.

Исследование представил аналитический центр «Домклик» Сбербанка. В нем среди таких регионов упомянули три республики: Ингушетию, Калмыкию и Мордовию и три области: Новгородскую, Костромскую и Тамбовскую.

Потенциальные регионы-лидеры по востребованности семейной ипотеки на вторичное жилье

Регион

Объём строительстванового жилья,

тыс. кв. м, 2024

Доля региона

 

в выдачах по«Семейной ипотеке» в 2024 г., %

1

Республика Ингушетия

6,2

0,02

2

Республика Калмыкия

25,5

0,2

3

Новгородская область

55,5

0,2

4

Костромская область

87,3

0,3

5

Республика Мордовия

96,6

0,4

6

Республика Карачаево-Черкесия

97,2

0,2

7

Тамбовская область

103,0

0,4

8

Псковская область

122,6

0,3

9

Ивановская область

132,8

0,3

Ранее президент России Владимир Путин распорядился заняться подготовкой предложений по расширению «Семейной ипотеки» на рынке вторичного жилья в населенных пунктах, где почти не строится новое жилье. По данным директора «Домклик» Сбербанка Алексея Лейпи, распространение «Семейной ипотеки» на рынок вторичного жилья будет способствовать ускорению решения жилищного вопроса семей с детьми, которые проживают в регионах, где «новое строительство пока не покрывает спрос». В этих субъектах Федерации темпы строительства новой недвижимости демонстрируют существенное отставание от средней статистики по стране — приблизительно в пять-шесть раз, прокомментировал Алексей Лейпи своевременность включения вторичного жилья в льготную программу для ряда территорий, пишет inkazan.ru.

В числе таких регионов эксперты «Домклик» назвали субъекты РФ с минимальной долей выдач «Семейной ипотеки» и минимальными объемами жилищного строительства в 2024 году. При этом регионы, где запущена «Дальневосточная ипотека» или «Арктическая ипотека», в расчёт не принимались.

В частности, в Ингушетии при минимальной по стране доле выдачи «Семейной ипотеки» всего в 0,02% отмечается и минимальный объем жилищного строительства — около шести тысяч квадратных метров за 2024 год. Объективно в республике трудно найти территории для нового строительства: в Ингушетии остро стоит проблема малоземелья при огромной плотности населения.

В Калмыкии и в Новгородской области объемы строительства тоже не слишком велики, однако спрос на готовое жилье остается на высоком уровне, и его вполне можно поддержать льготной программой. Невысокая доля выдачи «Семейной ипотеки» зарегистрирована в Карачаево-Черкесской Республике, в Костромской области и в Республике Мордовия, на территории которых приобретение жилья на вторичном рынке по льготной программе тоже улучшит ситуацию. Другие регионы, которые претендуют на внесение готового жилья в «Семейную ипотеку», — Тамбовская, Ивановская и Псковская области.

Отдельно в числе субъектов РФ со скромной долей выдач «Семейной ипотеки» эксперты «Домклик» называют Забайкальский край, Адыгею и Смоленскую область, но там строительство нового жилья идет в существенно больших объемах, чем на вышеперечисленных территориях.

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