Экс-министру транспорта в Свердловской области запросили 9 лет тюрьмы за взятку

Posted 31 января, 09:09
Published 31 января, 09:09
Modified 31 января, 09:11
Updated 31 января, 09:11
Прокурор потребовал для экс-чиновника 9 лет тюремного заключения в ИК строгого режима, а также штраф в размере 40 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе областного надзорного органа.
Кроме того, обвинитель попросил забрать у подсудимого имущество, цена которого равна цене вещи, которую необходимо конфисковать.
Напомним, в отношении Старкова было возбуждено уголовное дело за получение взятки в размере четырех миллионов рублей. В ноябре 2024 года над ним начался суд.