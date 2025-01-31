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Posted 31 января, 09:09

Published 31 января, 09:09

Modified 31 января, 09:11

Updated 31 января, 09:11

Экс-министру транспорта в Свердловской области запросили 9 лет тюрьмы за взятку

Экс-министру транспорта в Свердловской области запросили 9 лет тюрьмы за взятку

31 января 2025, 09:09
Фото: 1MI.
Прокурор в Свердловской области запросил назначить бывшему главе транспорта и дорожного хозяйства Василию Старкову лишение свободы и штраф за коррупцию.

Прокурор потребовал для экс-чиновника 9 лет тюремного заключения в ИК строгого режима, а также штраф в размере 40 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе областного надзорного органа.

Кроме того, обвинитель попросил забрать у подсудимого имущество, цена которого равна цене вещи, которую необходимо конфисковать.

Напомним, в отношении Старкова было возбуждено уголовное дело за получение взятки в размере четырех миллионов рублей. В ноябре 2024 года над ним начался суд.

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