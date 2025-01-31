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Posted 31 января, 06:01

Published 31 января, 06:01

Modified 31 января, 06:03

Updated 31 января, 06:03

Финалистка конкурса на главу Березовского сняла свою кандидатуру

Финалистка конкурса на главу Березовского сняла свою кандидатуру

31 января 2025, 06:01
Фото: Изображение Midjourney.
В Березовском прошли выборы мэра. По итогам конкурса главой города была избрана руководитель отдела инвестиционного развития Юля Маслакова.

Маслакову выбрали 17 депутатов, тогда как за нынешнего мэра Евгения Писцова отдали голоса всего 6 человек. Однако Маслакова не стала предоставлять свою программу и попросила самоотвод, пишет «Коммерсант».

Писцов же свою программу предоставил и рассказал об итогах своей работы. В случае, если Маслакова откажется от инаугурации, будет проводиться повторный конкурс.

Напомним, в Среднеуральске сотрудника местной администрации избили за неподписанный акт об уборке снега.

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