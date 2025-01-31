Финалистка конкурса на главу Березовского сняла свою кандидатуру

Posted 31 января, 06:01
Published 31 января, 06:01
Modified 31 января, 06:03
Updated 31 января, 06:03
Маслакову выбрали 17 депутатов, тогда как за нынешнего мэра Евгения Писцова отдали голоса всего 6 человек. Однако Маслакова не стала предоставлять свою программу и попросила самоотвод, пишет «Коммерсант».
Писцов же свою программу предоставил и рассказал об итогах своей работы. В случае, если Маслакова откажется от инаугурации, будет проводиться повторный конкурс.
Напомним, в Среднеуральске сотрудника местной администрации избили за неподписанный акт об уборке снега.