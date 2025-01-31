Мальчик в Екатеринбурге ушел в школу и не вернулся

Posted 31 января, 03:11
Published 31 января, 03:11
Modified 31 января, 03:13
Updated 31 января, 03:13
Мальчик ушел днем в школу с улицы Фрезеровщиков и с тех пор домой не возвращался, рассказали в пресс-службе регионального МВД.
У пропавшего школьника темные волосы с челкой, цвет глаз голубой, рост 155 сантиметров. В настоящий момент его разыскивают сотрудники правоохранительных органов.
На момент ухода был одет в куртку серого цвета, болоневые штаны темно-синего цвета, черные кроссовки, черную шапку, с собой рюкзак, — рассказали в ведомстве.
Напомним, 29 января 2025 года в Екатеринбурге пропала 17-летняя девушка, которая нуждается в медпомощи.