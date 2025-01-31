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Posted 31 января, 03:11

Published 31 января, 03:11

Modified 31 января, 03:13

Updated 31 января, 03:13

Мальчик в Екатеринбурге ушел в школу и не вернулся

Мальчик в Екатеринбурге ушел в школу и не вернулся

31 января 2025, 03:11
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге пропал 12-летний Евгений Гордеев в районе Эльмаша. Происшествие случилось 30 января 2025 года.

Мальчик ушел днем в школу с улицы Фрезеровщиков и с тех пор домой не возвращался, рассказали в пресс-службе регионального МВД.

Фото: Telegram-канал «Патрульный участок»

У пропавшего школьника темные волосы с челкой, цвет глаз голубой, рост 155 сантиметров. В настоящий момент его разыскивают сотрудники правоохранительных органов.

На момент ухода был одет в куртку серого цвета, болоневые штаны темно-синего цвета, черные кроссовки, черную шапку, с собой рюкзак, — рассказали в ведомстве.

Напомним, 29 января 2025 года в Екатеринбурге пропала 17-летняя девушка, которая нуждается в медпомощи.

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